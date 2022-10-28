歐霸盃︱C朗復任正選兼入球　曼聯3:0再贏舒列夫

因為對熱刺一仗拒絕上陣及提早離場的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），恢復與一隊操練後，在歐霸盃分組賽復為曼聯正選上陣。這位葡萄牙球星在下半場為紅魔「埋齋」下，協助球隊以3:0擊敗摩爾多瓦的舒列夫，在分組繼續與皇家蘇斯達爭奪首名。至於另一支英超代表的阿仙奴，就作客以0:2不敵荷蘭的PSV燕豪芬，首名資格仍遇變數。

C朗的去向在轉會窗關閉後仍傳言不斷，在他今季第2度提早離場之下，亦因此被球隊處分，在對車路士一仗未有隨隊並只能單獨訓練。不過周一C朗就已回復在一隊的訓練，相信有關問題暫告一段落。而在今場比賽，C朗亦積極希望爭取入球，在上半場有一次的機會，接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的二傳，C朗門前撞射，僅僅被對手門將用腳擋出。曼聯亦要到44分鐘，才由達洛治（Diogo Dalot）接應角球頂入，為曼聯半場領先1:0。

換邊後C朗仍極力希望爭取入球，先是一次遠射高出，之後再接應隊友的二傳時，因為越位而入球無效，C朗亦因為不滿而踢走皮球，被球證出示黃牌。然而為曼聯增添紀錄是拉舒福特（Marcus Rashford），他在65分鐘接應勞基梳爾（Luke Shaw）的傳中頂入，令曼聯領先至2:0。到81分鐘，C朗再接應般奴的傳中，頭槌雖然被對手門將擋出，但他及時催前補中，為曼聯鎖定3:0的勝果。

阿仙奴作客負燕豪芬

曼聯贏波後，在分組以12分排在次席，與榜首的皇家蘇斯達維持3分距離，最後一輪兩隊的對賽會爭奪首名的晉級資格。至於另一支英超代表的阿仙奴，下半場初段被主場的燕豪芬攻入兩球，以0:2不敵對手。在分組雖然仍以12分領先，但與燕豪芬只有2分差距，最後一輪兩隊仍有機會爭奪首名。