歐霸預演爭霸大戰 巴塞強勢迎曼聯

歐聯常客，決戰歐霸！往昔在頂級的歐聯王者舞台聚頭的巴塞隆拿及曼聯，今晚香港時間深夜會師魯營球場，要在歐霸淘汰圈附加賽首回合碰頭，爭逐16強一席位，預演「爭霸」大戰。

西甲「一哥」巴塞隆拿在歐聯分組賽，共4戰拜仁慕尼黑及國際米蘭不勝，結果以小組第3名落入歐霸淘汰圈附加賽。英超曼聯則在歐霸分組賽首戰即負皇家蘇斯達，最終因得失球差不及皇蘇，排小組次名跌落附加賽，更抽中與巴塞爭晉級。

巴塞上屆亦經歷歐霸淘汰圈附加賽，結果殺入8強被終極王者法蘭克福淘汰；球隊自去年10月下旬主場淨吞拜仁3蛋後發奮圖強，之後各項賽事錄16場不敗，由安達斯基斯坦臣、朗奴阿拿奧祖及祖利斯古迪組成的巴塞防線愈見穩健，今場將面對客軍大勇鋒將拉舒福特的考驗。

對上5季效力車路士的安達斯基斯坦臣說：「曼聯球員深具質素，踢法出色。贏取首回合是重要，因為我知道在奧脫福有幾難踢。」對於要嚴防世盃後15戰入13的拉舒福特，基斯坦臣說：「我欣賞他的踢法，直接、危險及力量型球員。」

