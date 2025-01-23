歐霸｜「一哥」拉素勢挫皇蘇

意甲排第4的拉素，今屆歐霸特別醒神，至今6戰5勝1和，歐霸聯賽階段居首；除曾「失手」賽和實力一般的保加利亞球隊盧多格德斯，面對戰力不俗的川迪、波圖與阿積士等，都能報捷。拉素上月底表現一度回落，連續3場意甲不勝，但上仗及時回勇客勝維羅納3比0，球員可望尋回信心。再者，老將前鋒柏度洛迪古斯傷愈，今場可候命；此子今屆歐霸參與球隊6個入球，有助爭取入球；防線有基葛特停賽，阿利斯奧羅馬洛尼可頂上，夥拍馬利奧基拿鎮守中路。

歐霸「一哥」拉素，今晚迎戰西甲皇家蘇斯達，為求及早鎖定前8直接出線的16強資格，拉素今場是志在必得，加上主場表現穩定，有力殺敗皇蘇。足智彩「讓球」開平手盤，可捧主隊。(球賽編號FB6500，1月24日04:00開賽)

皇蘇作客發揮不穩

對手皇蘇現以6戰10分歐霸聯賽排12位，今輪賽前與直接出線區域、第8位的格拉斯哥流浪只距1分。不過，皇蘇剛戰西甲作客1球不敵下游的華倫西亞，各項賽事3連勝走勢告終，打擊士氣。皇蘇客場發揮不穩，單是在西甲便已連續兩輪客戰敗陣；之前在歐霸3場客戰也只得勝和負各1，期間場場失波，離開地頭出戰，搶分難度不小。

人腳方面，中場阿蘭布魯聯賽停賽後，今場可復出擔正。鋒線則會續由今季表現一般兼把握力平平的奧耶沙巴爾孭飛，整體火力只算普通；要攻破今屆歐霸6戰僅失3球的拉素防線，只怕不易。