歐霸｜「坦克」新軍激發魔性 曼聯地頭勢挫皇蘇

重拾魔性的曼聯，剛戰英超打破「一哥」阿仙奴的不敗身，挾4連勝氣勢，今晚深夜將在歐霸E組首戰，迎擊西甲皇家蘇斯達(09/09 03:00)。紅魔新兵翼鋒安東尼馬菲奧斯上仗即有入波，大軍上下展現近季罕見的士氣與鬥心，加上整體實力佔優，有力打敗狀態普通的皇蘇。

在新帥「坦克」滕哈格帶領下逐漸重生的曼聯，近期逼搶及反擊的踢法都愈見熟練，球員從守到攻都得心應手。上仗英超面對阿仙奴，憑剛加盟便擔正「地標」戰的巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯先拔頭籌，加上鋒將拉舒福特梅開二度重拾自信，殺敗開季5連勝、原本勢如破竹的兵工廠，曼聯似乎已找到正確方向。紅魔在英超4連勝，如今來到歐霸戰場，亦同樣值得期待；他們近3次出戰歐霸，均至少打入4強，並在2017年封王。大軍鬥志十足，即使今場「坦克」或會輪換，包括卡斯米路、基斯坦奴朗拿度與雲迪碧克等料擔正出擊，卡士十足，仍有足夠實力贏波。

對手皇蘇在西甲開季4戰2勝1和1負，表現尚可，但當中兩次面對強隊，包括對戰馬德里體育會與巴塞隆拿，只能錄得1和1負。該隊在轉會窗關閉前，賣走有「新伊巴謙莫域」之稱的射手阿歷山大伊沙克予紐卡素，火力受損，即使補入的沙迪基(Sadiq)，剛戰聯賽首演後備登場便馬上入波，但這位上季仍在西乙打滾的前鋒，今場要在奧脫福「逞強」面臨考驗。皇蘇近兩季出戰歐霸都能闖進淘汰賽階段，預計今屆在同組尚有奧摩尼亞與舒列夫兩支實力有限的球隊下，皇蘇仍能晉級，但以他們近4次跟曼聯交手2和2負往績，今場不易搶分。