歐霸｜摩連奴領軍倒戈 費倫巴治主場「大」戰紅魔

也許不再是特別的人(Special One)，但身在土超的領隊摩連奴(Mourinho)，今晚深夜帶領費倫巴治於歐霸迎戰曼聯時，必施展渾身解數，向舊東家一顯顏色。今場先捧足智彩入球中位數[2.5/3]球「大」。(球賽編號FB2677，10月25日03:00開賽)

摩連奴在2016年起曾執教曼聯兩年半，並曾捧走歐霸，之後被炒，再過檔教熱刺、羅馬及今夏接手費倫巴治；今次新工最大任務當時要從死敵加拉塔沙雷手中，奪回土超錦標。不過未知是否「特別的人」已過氣，或者球隊未發力，費倫巴治聯賽8戰後已落後多賽1場的榜首加拉塔沙雷8分；摩佬排陣、用人仍受當地傳媒挑戰。

球隊其實不乏猛將，包括曾效力曼聯的巴西中場費特(Fred)及上屆借用的摩洛哥好手岩拉伯特(Amrabat)。箭頭則是波斯尼亞名將迪斯高(Dzeko)，今夏加盟的快馬辛特麥斯文(Saint-Maximon)及中堅蘇恩古(Soyuncu)，亦曾長時間效力英超，跟曼聯對戰不陌生。其中迪斯高及塞爾維亞攻中杜辛泰迪治(Dusan Tadic)，聯賽各入5球，今場必是紅魔守將心腹大患；加上該隊開季以來主場5戰只曾不敵加拉塔沙雷，並在歐霸分組賽氣走比甲聖基萊斯聯，作客則1比1和荷甲川迪，今場必主攻出擊搶分。