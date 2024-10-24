歐霸｜摩連奴領軍倒戈 費倫巴治主場「大」戰紅魔

也許不再是特別的人(Special One)，但身在土超的領隊摩連奴(Mourinho)，今晚深夜帶領費倫巴治於歐霸迎戰曼聯時，必施展渾身解數，向舊東家一顯顏色。今場先捧足智彩入球中位數[2.5/3]球「大」。(球賽編號FB2677，10月25日03:00開賽)
摩連奴在2016年起曾執教曼聯兩年半，並曾捧走歐霸，之後被炒，再過檔教熱刺、羅馬及今夏接手費倫巴治；今次新工最大任務當時要從死敵加拉塔沙雷手中，奪回土超錦標。不過未知是否「特別的人」已過氣，或者球隊未發力，費倫巴治聯賽8戰後已落後多賽1場的榜首加拉塔沙雷8分；摩佬排陣、用人仍受當地傳媒挑戰。
球隊其實不乏猛將，包括曾效力曼聯的巴西中場費特(Fred)及上屆借用的摩洛哥好手岩拉伯特(Amrabat)。箭頭則是波斯尼亞名將迪斯高(Dzeko)，今夏加盟的快馬辛特麥斯文(Saint-Maximon)及中堅蘇恩古(Soyuncu)，亦曾長時間效力英超，跟曼聯對戰不陌生。其中迪斯高及塞爾維亞攻中杜辛泰迪治(Dusan Tadic)，聯賽各入5球，今場必是紅魔守將心腹大患；加上該隊開季以來主場5戰只曾不敵加拉塔沙雷，並在歐霸分組賽氣走比甲聖基萊斯聯，作客則1比1和荷甲川迪，今場必主攻出擊搶分。
般奴費南迪斯今停賽
曼聯上仗聯賽主場反勝賓福特2比1，終止各項賽事5場不勝走勢；但在歐霸賽場先主場1比1和川迪，上輪則靠中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)補時入波，3比3逼和波圖。但馬古尼正在養傷，該仗「2黃1紅」的隊長攻中般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)今場停賽，主帥滕哈格(Erik ten Hag)將以丹麥好手基斯甸歷臣(Christian Eriksen)頂上，傷愈的文路爾烏加迪(Manuel Ugarte)拍巴西的卡斯米路(Casemiro)，在中場掃蕩。
紅魔防線近期變動頗多，今場又可能用馬沙拉奧(Mazraoui)任右閘，達洛治(Dalot)重返左閘位置，仍未算可靠；加上原來該隊連上屆歐聯分組賽作客3戰，已連續4場歐洲賽事作客入3球但不勝，今場不論勝負，相信又會是一場入球騷。
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