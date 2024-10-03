歐霸｜曼聯作客波圖「大」反撲 「坦克」帥權保衛戰

接連失利的「紅魔」曼聯，據報主帥滕哈格(ten Hag)地位暫時仍穩，但無論如何，交出成績才是最有力的回應！紅魔今晚深夜在歐霸第二輪作客出擊，硬撼葡超勁旅波圖，雙方要力爭分組賽首勝，一場入球大戰勢所難免。足智彩開出入球中位數[2.5/3]球，先取「入球」大。(球賽編號FB1622，10月4日03:00開賽)

曼聯上仗英超主場少踢1人下，吞熱刺3蛋，開季6戰只得7分兼已3敗，是該會英超史上其中一個最差勁的開局；加上首輪歐霸主場出擊，被實力一般的荷甲球隊川迪逼和1比1，欠成績又欠火力，表現備受各界炮轟。主帥「坦克」滕哈格被炒賠率繼續升溫，會方仍公開表示支持。

紅魔最大問題是中場連繫攻守失衡，上仗防中以新兵烏加迪拍新星高比文奴，效果一般，其中後者更因傷半場被換走；巴西中場卡斯米奴、上仗歐霸入波的基斯甸艾歷臣，皆有望頂上。更好消息當然是隊長攻中般奴費南迪斯，上仗聯賽領紅牌出場，但最終上訴得直，可以沖喜；今場仍可支援箭頭約舒亞舒克斯或海倫攻堅。球隊打反擊一向較有把握，今場作客葡萄牙或由攻變守，主帥「坦克」不會坐以待斃，球隊伺機突擊，仍有力一戰。

波圖開季順

對手波圖今夏改由域陀般奴接掌兵符，連同上仗主場4比0大炒阿洛卡，開季聯賽7戰6勝，只曾不敵衛冕的士砵亭。球隊上仗歐霸同樣失利，作客於下半場大部分時間多踢1人，仍以2比3不敵挪超球隊波杜基林特；不過該隊主場始終踢高一班，開季4戰全勝入11球，從馬德里體育會加盟的年輕前鋒奧莫羅迪安，近兩戰都能先開紀錄，今場是紅魔防線心腹大患，一場「大」戰一觸即發。

熱刺赴匈牙利爭5連勝

同晚熱刺赴匈牙利鬥費倫斯華路士。熱刺上仗歐霸大部分時間10人應戰，仍3球大勝卡拉巴克；今場鬥首輪敗走安德列治的費倫斯華路士，有力完成各項賽事5連勝。(球賽編號FB1615，10月4日00:45開賽)

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