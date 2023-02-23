歐霸｜曼聯硬撼巴塞隆拿決生死

球壇巨人，決戰歐霸附加賽！12年前在歐聯決賽碰頭的曼聯及巴塞隆拿，今晚香港時間深夜會師奧脫福球場，在歐霸淘汰圈附加賽次回合要決一死戰，爭入16強。兩軍狀態不俗，世紀大戰，一觸即發。

季初沒太多人預計到，紅魔曼聯現時可爭四冠王，球隊在主帥滕哈格悉心調教下，加上主力前鋒拉舒福特自世盃歸來後脫胎換骨，入球不停；不但已殺入3天後的英聯盃決賽鬥紐卡素、英足盃殺入16強及英超追至落後榜首阿仙奴5分及多賽1場；當然今夜在歐霸再惡鬥西甲「一哥」巴塞，爭入16強，將是紅魔開季以來最大考驗。雙方首回合在魯營交鋒，曼聯一度反先下，最終和2比2。

曼聯上仗英超主場3比0大勝李斯特城後，滕哈格振臂向現場球迷呼叫，「坦克」憶述說：「周四，來捧場吧，這是一場大戰，要確保你在現場，我們聯手打敗巴塞。」曼聯連同鬥巴塞，未來4戰正是要對紐卡素、韋斯咸(英足盃)及利物浦(英超)，場場關鍵；但球隊正處大勇，對上主場12戰錄得11勝1和，每戰最少入2球。今場陣容復整，守將利辛度馬天尼斯及防中沙比薩歐戰波監期滿，可聯同卡斯米路及今屆已入24球的拉舒福特，矢要打破對上5次歐戰對戰巴塞、包括2011年歐聯決賽輸1比3的不勝魔咒。

