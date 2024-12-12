歐霸｜曼聯「大」軍進襲捷克 艾摩廉挽狂瀾

聯賽連敗，體育總監被炒，曼聯又風雨飄搖，新帥艾摩廉(Amorim)今晚深夜在歐霸分組賽，領軍作客挑戰捷克勁旅柏辛域陀尼亞，料會主攻求贏波鎮軍心；不過對手亦非泛泛之輩，暫時跟曼聯同分，同樣要力爭前8名直入淘汰賽，今場預料會是一場入球大戰。(球賽編號FB5126，12月13日01:45開賽)

艾摩廉上任後首勝，正是上輪歐霸主場迎戰挪超冠軍波杜基林特，賽前以為穩贏，但實情是曾被對手反先，要靠箭頭海倫(Hojlund)梅開二度反勝3比2；暫時5戰不敗得9分，跟今場對手柏辛域陀尼亞戰績及得球一樣，分列12、13位，要直入8強，兩隊仍須努力。

曼聯近7戰作客未嘗一勝

但紅魔近月出現作客病問題，不論前帥滕哈格(Erik ten Hag)或是現時的主帥艾摩廉都暫未能扭轉困局。滕哈格被炒前，球隊正是因一記問題12碼，1比2敗走韋斯咸；艾摩廉上任後改踢「3-4-3」，球隊仍未完全適應，領軍2戰聯賽作客1和1負，紅魔對上一次作客勝仗更要數到9月14日大炒英超包尾的修咸頓，之後7戰作客5和2負。

下仗鬥曼城或有顧忌

今夏才上任的球會體育總監艾斯禾夫(Ashworth)，在紅魔剛戰主場受挫諾定咸森林後被炒，球隊再面對人事動盪；但艾摩廉上任先後曾以拉舒福特(Rashford)、海倫及約舒亞舒克斯(Joshua Zirkzee)任正選單箭頭，今場正選陣容亦難估，但由於球隊之後返聯賽打吡戰作客曼城，今夜不能再有閃失，以免進一步打擊士氣，作客或照攻。