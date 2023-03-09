歐霸｜曼聯16強撲貝迪斯求重振聲威

歷劫之後，變陣圖強！上仗英超「雙紅會」慘吃利物浦7蛋的曼聯，繼續向盃賽進軍；在香港時間今晚深夜，於歐霸盃16強首回合迎戰由名帥「工程師」柏歷堅尼領軍的西甲奇兵貝迪斯，料變陣出擊，冀望在奧脫福重振聲威。

上圈歐霸淘汰圈附加賽氣走巴塞隆拿，之後捧走英聯盃及在足總盃打入8強，「紅魔」曼聯躊躇滿志，一心向本屆四冠之路進發；但上仗在英超卻作客被宿敵利物浦血洗7比0，爭霸受重創，賽後主帥滕哈格批評球員表現「不專業」，揚言要貶全隊落U21比賽。球隊翌日被懲罰性提早加操，今場要轉戰歐霸鬥貝迪斯，估計主帥勢針對性排陣，以求鎮軍心。

防線上，勞基梳爾、達洛治及堅華拉尼，或被杜維爾馬拉西亞、雲比沙卡及哈利馬古尼取代；防中或改派麥湯米尼擔正，翼鋒加拿祖料跟查頓辛祖配合今屆歐霸已入4球的拉舒福特攻堅。至於比賽態度受猛烈抨擊的隊長般奴費南迪斯，今戰會否被收起最受外界關注，主帥「坦克」在賽前記招稱，人人都會犯錯，確認般奴在馬古尼不在陣時，仍會擔任隊長。