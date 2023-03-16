歐霸｜曼聯3球在手訪貝迪斯勢闖8強

首回合領先3球的英超勁旅「紅魔」曼聯，今夜在歐霸16強次回合作客西甲貝迪斯，料不會強陣出擊，但大軍仍深具實力，料足以阻止對手再演歐霸奇蹟之夜。

兩軍首回合交手，曼聯在奧脫福，憑拉舒福特、安東尼馬菲奧斯、般奴費南迪斯及韋格賀斯各入一球，4比1報捷；球隊雖然在英超爭標機會不大，但仍向今屆三冠王之路挺進，士氣不俗，今戰作客之後，周日又會返主場迎富咸，爭入英足盃4強。

紅魔賽程頻密，今年71天內已踢了20場，上仗又傷了新星翼鋒加拿祖；預料主帥滕哈格今戰將輪換，讓主力休息，意味「失寵」中堅哈利馬古尼、中場麥湯米尼及翼鋒法根度柏利斯查將會擔正，實力仍有保證。至於在國內要停賽4場的巴西中場卡斯米路相信必成領軍重心，但他跟攻中般奴費南迪斯若多領1張黃牌，即要在歐霸停賽，仍要謹慎作賽。