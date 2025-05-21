歐霸｜決戰英超內訌 熱刺「細」擋曼聯

英超排下游不是最大問題，歐霸冠軍獎金只有約1,100萬英鎊(約1.15億港元)，對英超傳統強隊亦不是大數目；最重要是今夜在西班牙畢爾包球場舉行的歐霸盃決賽勝出，直取來屆歐聯一席位才是重點。勝負對兩大主角熱刺及曼聯事關重大，今場兩軍不會輕舉妄動；足智彩開出入球中位數[2.5/3]球，先取「細」盤等睇好戲。 (球賽編號FB2036，5月22日03:00開賽)
熱刺及曼聯季中起的戰績，如平行時空，英超愈踢愈沉，各自錄得史上最差聯賽排名；歐霸愈踢愈起勁，鬥心十足，戰至準決賽更輕鬆分別「雙殺」波杜基林特及畢爾包。這兩大英超傳統勁旅，最後6場聯賽巧合地各只得1分，只為今夜史上第6次「全英」歐洲決賽盡地一煲，實現捧盃重返歐聯的重要任務。
熱刺近6次對曼聯不敗
熱刺賽前是被外界稍為看淡，但今季歐洲球壇有不少奇兵，成功取得久等的冠軍獎盃，這支北倫敦球會對上一次捧走重要獎盃已是17年前的英聯盃。一早揚言領軍的球隊，第二個季必有盃捧的熱刺主帥普斯迪高路，近期幾乎場場以大量副選出場應付英超，雖然再折損前鋒古路施夫斯基；但兩大中堅雲迪尹及基斯甸羅美路，唞足精神。中場比蘇馬及賓坦古亞可在中場全力掃蕩，施展球隊擅長的全場壓逼戰術。隊長孫興民傷癒狀態漸起可打突擊，近6次對賽不敗的熱刺，今場不會輸蝕。
曼聯或防反食胡
曼聯近屆對爭歐霸不陌生，貴為2017年盟主，但2021年決賽射輸12碼只能屈居亞軍；紅魔今季捲土重來，一路過關斬將，暫時成為本屆唯一在歐戰不敗之師。主帥艾摩廉季尾在英超排陣不算太薄弱，進攻命脈般奴費南迪斯對上兩場英超仍踢正選；只是鋒將往往把握力欠佳，今場面對熟路對手，球隊仍沿用最煞食防反戰術，由兩邊快馬突襲對手，勝負只取決雙方臨場把握能力。
對上4屆歐霸決賽，3次法定時間打成1比1；今場雙方怕輸心理大，要加時甚至互射12碼分勝負，不足為奇。
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