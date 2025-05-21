歐霸｜決戰英超內訌 熱刺「細」擋曼聯

英超排下游不是最大問題，歐霸冠軍獎金只有約1,100萬英鎊(約1.15億港元)，對英超傳統強隊亦不是大數目；最重要是今夜在西班牙畢爾包球場舉行的歐霸盃決賽勝出，直取來屆歐聯一席位才是重點。勝負對兩大主角熱刺及曼聯事關重大，今場兩軍不會輕舉妄動；足智彩開出入球中位數[2.5/3]球，先取「細」盤等睇好戲。 (球賽編號FB2036，5月22日03:00開賽)

熱刺及曼聯季中起的戰績，如平行時空，英超愈踢愈沉，各自錄得史上最差聯賽排名；歐霸愈踢愈起勁，鬥心十足，戰至準決賽更輕鬆分別「雙殺」波杜基林特及畢爾包。這兩大英超傳統勁旅，最後6場聯賽巧合地各只得1分，只為今夜史上第6次「全英」歐洲決賽盡地一煲，實現捧盃重返歐聯的重要任務。