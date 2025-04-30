歐霸 | 熱刺衰到貼地 4強迎波杜基林特背水一戰

利物浦主場大勝熱刺，提早四輪聯賽封王。當日，被大炒嘅熱刺表現簡直不堪入目，雖然先開紀錄，但係最終以1比5大敗而回。

周中要迎接今季最重要一場賽事的熱刺，賽前一輪聯賽雖然面對即將封王的利物浦，但被大炒而回，肯定對球隊士氣帶來影響。呢場輸波，亦代表熱刺平了球會英超史上單季最多敗仗次數 (19場)。如非韋斯咸亦輸波，熱刺更跌落聯賽榜第17位。

熱刺近6場聯賽輸5場，唯一贏波對手是篤定降班的修咸頓，球隊一定要星期五凌晨3時大戰波杜基林特（Bodø/Glimt）前重拾信心先得，因為取得到歐霸盃冠軍，就無人記得今季聯賽表現有幾不濟。