歐霸 | 熱刺衰到貼地 4強迎波杜基林特背水一戰

利物浦主場大勝熱刺，提早四輪聯賽封王。當日，被大炒嘅熱刺表現簡直不堪入目，雖然先開紀錄，但係最終以1比5大敗而回。
周中要迎接今季最重要一場賽事的熱刺，賽前一輪聯賽雖然面對即將封王的利物浦，但被大炒而回，肯定對球隊士氣帶來影響。呢場輸波，亦代表熱刺平了球會英超史上單季最多敗仗次數 (19場)。如非韋斯咸亦輸波，熱刺更跌落聯賽榜第17位。
熱刺近6場聯賽輸5場，唯一贏波對手是篤定降班的修咸頓，球隊一定要星期五凌晨3時大戰波杜基林特（Bodø/Glimt）前重拾信心先得，因為取得到歐霸盃冠軍，就無人記得今季聯賽表現有幾不濟。
格雷首次夥拍比治維擔當正選中場
格雷 (Archie Gray) 同比治維(Lucas Bergvall) 兩名小將的好表現，可以話係今季熱刺唯一亮點。
今季主要出任後防一職的格雷，對利物浦一戰第二次以中場球員身份正選上陣，表現未如理想。上半場幾個失球都有責任，未能好好保護後防，力量方面仲完敗予紅軍中場，半場時間已被換出。相信領隊都有考慮到要作出輪換，留力應付周中大戰。兩位年青球員應該在大敗之中，得到一個慘痛教訓。
蘇蘭基爭返一口氣
前鋒蘇蘭基 (Dominic Solanke) 今季以6,500萬鎊轉投熱刺後，入球數字唔算十分理想，40次各項賽事上陣入13球，不及上季代表般尼茅時攻入19個英超入球。但蘇蘭基對住今季防守角球時只失兩球嘅利物浦，頂入一個超靚頭鎚入波，提醒返大家佢其實唔止得個「跑」字，有能力於前線取得入球。
這入波亦係蘇蘭基自三月膝傷以來首個生波入球，絕對及時加強返佢信心，以應付熱刺今季最關鍵大戰！
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