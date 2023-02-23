歐霸｜祖雲達斯 阿積士齊求贏波闖16強

歐霸淘汰圈附加賽次回合不乏大戰，其中歐洲褪色班霸、意甲祖雲達斯及荷甲勁旅阿積士，首回合主場均和波，今場分別作客法甲南特及德甲柏林聯，誓要一顯顏色，在歐洲賽場重振聲威。

在歐聯分組賽屈居賓菲加及巴黎聖日耳門之後，9年來首次降格出戰歐霸的祖雲達斯，自早前財務違規被意甲扣15分後，表現因傷兵潮紓緩而上升。「斑馬兵團」近5戰4勝1和，唯一和波正是上仗歐霸被主場的「防守專家」南特逼和1比1，但祖記其實全場佔盡上風，可惜前鋒費達歷高基艾沙失機頻頻，此子上仗意甲缺陣，如趕及傷愈，又會跟杜辛華荷域及「天使」迪馬利亞，合力攻堅。

南特上次交手靠全場唯一中框攻門，由前鋒魯杜域巴拉斯扳平，球隊雖然只排法甲中游，但今屆14戰主場正式比賽只曾3敗，今場又會以守為先，希望取得自2000/01年以來，首次在歐戰淘汰賽晉級的佳績。