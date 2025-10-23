歐霸｜第3輪漫天烽火 波圖強勢伐森林

季前雄心萬丈的英超老牌球會諾定咸森林，季初卻經歷內亂，已兩度解除領隊職務；由前愛華頓領隊戴治（Sean Dyche）匆匆上任，今晚在歐霸第3輪迎戰葡超傳統勁旅波圖，難望點石成金，今場寧撐波圖坐和望贏。(球賽編號FB8249，10月24日03:00開賽)

森林班主先炒組軍意見不合的功勳主帥紐奴(Nuno)，再在上周末球隊主場吞車路士三蛋後，辭退只上任39天的前歐霸冠軍領隊普迪斯高路(Postecoglou)。球隊低處未算低，聯賽開季8戰只得5分，而在難得接近30年後再戰歐洲賽，但暫時在歐霸聯賽只得1和1負，包括上輪主場2比3不敵丹麥球會米迪蘭特，未證明在歐洲賽場有充足的爭勝實力。

戴治首領軍

森林跟風格實際的戴治已簽約至2027年夏天，但即要面對大戰，這位前般尼、愛華頓領隊，近年欠領軍出戰歐洲經驗；而由比利時門將沙斯(Sels)率領的3人防線，跟上屆穩健表現判若兩隊，以往快速突擊的煞食取分招數亦欠奉，主場面對級數比米迪蘭特高得多的波圖，能否即時有突破性演出，大有疑問。