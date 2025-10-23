歐霸｜第3輪漫天烽火 波圖強勢伐森林

季前雄心萬丈的英超老牌球會諾定咸森林，季初卻經歷內亂，已兩度解除領隊職務；由前愛華頓領隊戴治（Sean Dyche）匆匆上任，今晚在歐霸第3輪迎戰葡超傳統勁旅波圖，難望點石成金，今場寧撐波圖坐和望贏。(球賽編號FB8249，10月24日03:00開賽)
森林班主先炒組軍意見不合的功勳主帥紐奴(Nuno)，再在上周末球隊主場吞車路士三蛋後，辭退只上任39天的前歐霸冠軍領隊普迪斯高路(Postecoglou)。球隊低處未算低，聯賽開季8戰只得5分，而在難得接近30年後再戰歐洲賽，但暫時在歐霸聯賽只得1和1負，包括上輪主場2比3不敵丹麥球會米迪蘭特，未證明在歐洲賽場有充足的爭勝實力。
戴治首領軍
森林跟風格實際的戴治已簽約至2027年夏天，但即要面對大戰，這位前般尼、愛華頓領隊，近年欠領軍出戰歐洲經驗；而由比利時門將沙斯(Sels)率領的3人防線，跟上屆穩健表現判若兩隊，以往快速突擊的煞食取分招數亦欠奉，主場面對級數比米迪蘭特高得多的波圖，能否即時有突破性演出，大有疑問。
波圖上仗歐霸以2比1擊敗貝爾格萊德紅星，兩輪全勝；上輪葡超只是跟死敵賓菲加悶和，才結束開季聯賽7連勝強勢。球隊是歐戰常客，前兩屆俱躋身歐聯16強，上屆在歐霸戰至淘汰圈附加賽出局。
波圖前線 現朝氣
球隊新簽的荷蘭老牌箭頭盧克迪莊(Luke de Jong)膝傷缺陣多時；但一眾年輕人在前線卻展現朝氣，年初由聖保羅來投的19歲巴西翼鋒威廉高美斯(William Gomes)，連續兩輪歐戰士哥。剛戰葡盃後備出場連中三元的西班牙新紮國腳射手奧莫羅迪安(Omorodion)，今場隨時掛帥；加上防線由阿仙奴借用的波蘭中堅積及基奧柯(Jakub Kiwior )，以及其同胞碧拿歷克(Bednarek)兩位前英超守將壓陣，攻守俱備，今夜甚至有力締造歐霸3連勝。
