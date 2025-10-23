歐霸｜維拉速彈勝望「高」

上屆歐聯8強分子維拉，季初經歷頭6戰不勝只入2球的低潮期下，正是由主帥艾馬利(Emery)領軍在歐霸首輪主場2比0打敗博洛尼亞起，重拾升浪；之後聯賽3連勝包括上仗作客反勝熱刺，亦在上輪歐霸作客2比0輕取荷甲「一哥」飛燕諾，令球會歷來在歐洲賽鬥荷甲隊的戰績，改寫成5勝1和。

主帥調陣得宜，前線重用奇兵當耶爾馬倫(Donyell Malen)及貝安迪亞外，中場重將阿馬度奧拿拿(Amadou Onana)剛傷愈、攻中摩根羅渣士(Morgan Rogers)回勇及門將達米安馬天尼斯(Damian Martinez)收拾未能轉會曼聯的心情，專心為維拉把關，亦成為球隊反彈的功臣之一。

維拉實力料在主隊之上

維拉上次鬥飛燕諾全場射門遠比對手少，仍能以2比0勝出，把握力好及球員整體平均是主因；今輪作客遇上屆荷盃盟主伊高斯，實力凌駕對手，有力取得自2008年以來，首次歐戰作客連勝佳績。

伊高斯逾三十年以來，首次打入歐洲賽主賽圈卻落筆打三更，首輪主場0比1不敵布加勒斯特星隊，反而上輪作客卻能2比1反勝彭拿典奈高斯。球隊人腳不強但要兼顧歐戰，暫時聯賽只排中下游，開季5戰主場只得1勝。重心孭飛前鋒米蘭史米(Milan Smit)在荷甲及歐霸已共入6球，今場若被盯緊，球隊遇「荷甲殺神」維拉，搶分機會更打折扣。