歐霸｜聯賽失意 主攻歐霸 曼聯格流鬥攻格

現時的曼聯「或許是該會史上最差」，但在今晚歐霸分組賽第7輪主場鬥蘇超褪色勁旅格拉斯哥流浪，應有力反彈。兩軍目標同是保住分組賽前8出線位置，屬性攻強守弱，今場足智彩開出入球中位數[3/3.5]球，大盤值博。(球賽編號FB6499，1月24日04:00開賽) 曼聯上仗英超主場1比3受挫白禮頓，本季至今12場主場聯賽輸6場，主帥艾摩廉賽後帶點發晦氣表示，現時這支紅魔可能是創會134年以來最差。姑勿論他是否其實用激將法，勉勵眾將，球會經歷近5場聯賽主場4敗後，要爭入英超前列不易，今屆目標將直指歐霸及英足盃兩盃。

艾摩廉去年11月統領紅魔時，在歐霸戰賽場帶隊，主場3比2打敗挪超的波杜基林特、作客2比1反勝捷克的柏辛域陀尼亞；前鋒海倫單是該兩戰共入4球，並暫以5球跟其他3人並列歐霸首席射手。紅魔現時6戰3勝3和入12球，聯賽階段排第7，艾摩廉當然希望球隊能保住前8的種籽隊資格，為球隊沖喜。 雖然後顧周日英超作客富咸，料今夜紅魔仍會強陣出擊；而上仗以後備出場的海倫、翼鋒阿歷真度加拿祖及坐冷板的守將利辛度馬天尼斯會擔正，同場擋波變助攻的門將奧拿拿，或被之前英足盃神勇的二號門將拜恩迪亞(Bayindir)取代，以攻代守，誓贏波向奧脫福球迷交代。

恩加文尼

格流蘇超料續做「老二」 格拉斯哥流浪在蘇超一直跟些路迪單打獨鬥，聯賽連輸3屆後，暫落後些路迪13分，今季好大機會又做「老二」。不過，「格流」在歐霸表現有交代，現排第8、落後紅魔1分，客戰比主場更佳，包括打敗馬模及尼斯，1比1和奧林比亞高斯。 格流季初加盟的22歲摩洛哥輕箭頭恩加文尼(Igamane)值得留意，上輪鬥熱刺先開紀錄；聯賽近4仗入5球，今場跟巴西丹尼路彭利拿、捷克華拉夫施尼及羅馬尼亞的伊尼斯赫傑(Ianis Hagi)，組成「聯合國」鋒線；加上出擊翼衛達華尼亞已復出，遇上連場不穩的紅魔防線，或有意外驚喜，「入球大」值捧。