歐霸｜艾摩廉主場首騷 曼聯勢破波杜基林特

上仗英超作客吃悶棍的曼聯新帥艾摩廉(Amorim)，今晚香港時間深夜在歐霸分組賽，迎戰挪超勁旅波杜基林特，作個人在新東家主場首騷時，難得大軍傷疲盡起；加上對手上輪歐霸爆冷輸波，又心繫緊接的挪超煞科日爭霸戰，今場紅魔有力最少贏2球，為新帥立威。(球賽編號FB4475，11月29日04:00開賽)

艾摩廉上仗英超首騷用個人最擅長的「3-4-3」陣式作客鬥葉士域治，結果被對手逼和；但將帥賽前只有數天磨合，表現難以苛求。紅魔大軍陣容現時相當完整，上仗後備出場的烏拉圭國腳文路爾烏加迪(Manuel Ugarte)可以升正，跟卡斯米路(Casemiro)在中場合作。上仗改打箭頭入波的拉舒福特(Rashford)外，海倫(Hojlund)及約舒亞舒克斯(Joshua Zirkee)隨時可陣搏殺，加強火力。 艾摩廉歐洲賽有保證 中場美臣蒙特(Mason Mount)、高比文奴(Kobbie Mainoo)及後衛勞基梳爾(Luke Shaw)全部已傷愈；球隊上輪歐霸主場2球氣走PAOK，加上艾摩廉之前教士砵亭在歐聯戰績出色，歐戰領軍經驗可信，今場精兵任點，有力輕取對手。