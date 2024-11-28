歐霸｜艾摩廉主場首騷 曼聯勢破波杜基林特

上仗英超作客吃悶棍的曼聯新帥艾摩廉(Amorim)，今晚香港時間深夜在歐霸分組賽，迎戰挪超勁旅波杜基林特，作個人在新東家主場首騷時，難得大軍傷疲盡起；加上對手上輪歐霸爆冷輸波，又心繫緊接的挪超煞科日爭霸戰，今場紅魔有力最少贏2球，為新帥立威。(球賽編號FB4475，11月29日04:00開賽)
艾摩廉上仗英超首騷用個人最擅長的「3-4-3」陣式作客鬥葉士域治，結果被對手逼和；但將帥賽前只有數天磨合，表現難以苛求。紅魔大軍陣容現時相當完整，上仗後備出場的烏拉圭國腳文路爾烏加迪(Manuel Ugarte)可以升正，跟卡斯米路(Casemiro)在中場合作。上仗改打箭頭入波的拉舒福特(Rashford)外，海倫(Hojlund)及約舒亞舒克斯(Joshua Zirkee)隨時可陣搏殺，加強火力。
艾摩廉歐洲賽有保證
中場美臣蒙特(Mason Mount)、高比文奴(Kobbie Mainoo)及後衛勞基梳爾(Luke Shaw)全部已傷愈；球隊上輪歐霸主場2球氣走PAOK，加上艾摩廉之前教士砵亭在歐聯戰績出色，歐戰領軍經驗可信，今場精兵任點，有力輕取對手。
計歐霸戰績，挪超「一哥」波杜基林特以4戰7分比紅魔更佳；但球隊上輪主場竟以1比2不敵阿塞拜疆球隊卡拉巴克，而且剛戰挪超以2比0勝包尾奧特足球會，才是該隊近5戰首勝。
更重要是該隊目前在聯賽1分領先次席的白蘭恩，波軍在緊接周日返主場鬥利尼史特朗要贏，成就近5屆4度封王聯賽大業，眾將要分心應付歐霸，對紅魔爭勝更有利。球隊歷來只曾一次作客英格蘭，2022/23年度歐霸分組賽，作客吞阿仙奴3蛋；預計在今屆分組賽暫時以24次、成為撲救最多的客軍俄羅斯門將希堅(Haikin)，今夜忙個不停。
熱刺士氣佳迎羅馬
同時間另一英超球隊熱刺，主場迎羅馬。熱刺上仗歐霸以2比3敗予加拉塔沙雷，分組賽3連勝後嘗敗績；但計當中2場主場全勝兼一球不失，加上剛在聯賽大炒曼城，士氣大振。對手羅馬上仗聯賽已改由老帥雲尼亞里(Ranieri)任教，仍0比1敗走拿玻里，累計近4場1和3負，今場作客倫敦凶多吉少。(球賽編號FB4473，11月29日04:00開賽)
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