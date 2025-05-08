歐霸｜落後3球兼作客 畢爾包「細」難破曼聯

首回合少踢1人錄得大敗的畢爾包，在今晚歐霸準決賽次回合轉戰作客奧脫福時；除主力中堅停賽外，進攻重心「威廉斯兄弟」亦因傷缺陣，難望平反敗局。足智彩開出「入球大細」[2.5/3]球，可博「細」盤。(球賽編號FB1427，5月9日03:00開賽) 挾歐霸季內主場6連勝威勢，畢爾包上仗交手早段氣勢如虹，更先後有阿歷斯比倫古亞(Alex Berenguer)及伊拿基威廉斯(Inaki Williams)攻門失機。相反曼聯今屆踢歐霸如有神助，先由文路爾烏加迪(Manuel Ugarte)頭槌破網；再靠對手中堅維維安(Vivian)禁區犯規食「全餐」，紅牌被逐兼輸12碼，由般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)主射拉開比分。後者半場完結前一次中路突破，射成3比0，令紅魔要「奪歐霸回歐聯」的重要目標，邁出重要一步。

哈利馬古尼

曼聯專心爭入歐霸決賽 雖然主帥艾摩廉(Amorim)賽前表示，「對決未完，今夜一切也有可能」；但曼聯今屆在歐霸表現出色，季內13戰8勝5和，並大有機會成為史上第7支以不敗之身，打入歐霸決賽的好手。紅魔最有利是一早「放棄」聯賽，上仗英超半力出場以3比4敗走賓福特，仍排第15位；但上回合踢得出色的前鋒海倫(Hojilund)、隊長般奴費南迪斯及防中卡斯米路(Casemiro)，該仗全場坐冷板，推前任右翼衛的馬沙拉奧(Mazraoui)被收起，今夜在「夢劇院」必精銳盡出，只要穩紮穩打，足以打入決賽。