歐霸｜訪阿爾克馬爾 熱刺遇阻力

荷蘭球隊今屆在歐洲戰績尚算不俗，其中阿爾克馬爾(AZ)今晚在歐霸16強主場出擊，挑戰奪標大熱的熱刺時；恃地頭強大威力，加上對手中路防守有疑點，AZ成冷門一方，有力坐和望贏。(球賽編號FB8498，3月7日01:45開賽) 荷甲代表阿積士及AZ，在歐霸同樣靠淘汰圈附加賽贏波，繼續闖關；其中名氣較小的AZ上兩季只能跌落歐協聯角逐，今屆重返歐霸，近期氣勢大盛。附加賽兩回合計6比3踢走土超勁旅加拉塔沙雷，上周中荷盃射贏12碼，殺入下月決賽。AZ今屆歐戰5仗主場4勝1和，連意甲的羅馬亦要敗走，今場豈會懼怕褪色英超勁旅熱刺。

雖然攻中主力、今屆歐霸已入4球的米南斯在上圈歐霸作客時，早段傷出要長休，但仍有布亞美士打替補；取分人物當然是在熱刺出身、愛爾蘭國腳前鋒特萊柏洛特，配合佐迪卡斯及比亞古普美拿斯在中場助攻助守，實而不華，今場有力藉主場威力，先響頭炮。 熱刺未齊人料保守 熱刺在分組賽靠尾兩輪連勝實力不強的賀芬咸及艾夫斯堡，直入16強；季內長期受傷兵困擾，嚴重影響成績，爭奪歐霸已為季內唯一希望。球隊今屆歐戰作客表現反覆，曾受挫加拉塔沙雷，僅和格拉斯哥流浪；原本傷兵潮已慢慢退卻，但新近又有進攻主力古路施夫斯基上仗傷出，要休戰一段時間。