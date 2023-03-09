歐霸｜阿仙奴乘勇出征士砵亭

英超「一哥」阿仙奴氣勢如虹，今晚深夜將作客葡萄牙勁旅士砵亭(10/03 01:45)，寄望可在歐霸16強首回合先取甜頭。前屆曾殺入歐霸4強的阿仙奴，今屆小組壓過燕豪芬首名出線，近期在英超連環於尾段顯出驚人鬥志下，錄得4連勝並續居榜首。不過踢得密、傷兵漸見，兩位前鋒尼基迪亞及李安度杜沙特今場肯定缺陣，加上領隊阿迪達在歐霸會派出不少後備出場，預料洛賀丁、基蘭泰亞尼及富安健洋，中場佐真奴及上仗「爆紅」的翼鋒雷斯尼爾遜，有望擔正。
至於「偽9號」前鋒一職，料由加比爾馬天尼利或復出後狀態平平的伊美路維出任，視乎阿迪達如何部署緊接周日(12日)，在英超作客水晶宮的倫敦打吡。
士砵亭今季只餘歐霸可爭
士砵亭在今屆歐聯曾跟阿仙奴死敵熱刺同組，結果只能以第3名完成，轉戰歐霸淘汰圈附加賽，曾淘汰丹麥米迪蘭特晉級。球隊在歐聯跟熱刺交手時錄得1勝1和，包括主場2比0擊退對手；不過今屆在葡超表現下滑，暫跌出三甲，兼盡失國內兩項盃賽，歐霸已成季內唯一可爭逐的重要錦標。
已執教兩年多的受壓主帥阿摩廉，料今仗在里斯本排強陣，但中場主力文路爾烏加迪累積黃牌夠數，今場缺陣，將以今屆歐戰場場入球的馬卡斯艾活士、法蘭斯高查卡奧及柏祖干卡維斯組合攻堅，考驗阿仙奴防線。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)