歐霸｜阿仙奴強鋒撲士砵亭力爭入8強

英超仍佔優的阿仙奴不忘追逐歐洲錦標，香港時間今晚深夜返酋長球場，在歐霸16強次回合迎戰葡超勁旅士砵亭，恃態勇鋒強，加上對手有兩員中後場主力停賽，必全力開火，爭取贏波過關，保住本屆雙料冠軍希望。
「兵工廠」阿仙奴走過上月的小低潮，近6戰5勝1和，聯賽仍保5分優勢；唯一和波正是上仗歐霸作客，靠中場格列沙加射門省中敵將守田英正，改變方向入網，追和2比2終場。回師主場出擊，阿仙奴預料仍不會以最強陣容出擊，副選門將米高端納、冬窗中堅基維奧、中場佐真奴、法比奧韋拉及翼鋒雷斯尼爾遜，料如首回合正選上陣。
不過外界最關注是主力箭頭、「耶穌」加比爾捷西斯久休後，上仗聯賽已後備出場，補充球隊鋒線調動能力，今場相信有機上陣。當然上仗聯賽交出助攻「大三元」的李安度杜沙特與首席射手的加比爾馬天尼利，以及英格蘭新星翼鋒布卡約沙卡，狀態大勇，令主帥阿迪達在中前場排陣，有幸福的煩惱。
士砵亭鋒線有力威脅兵工廠
阿仙奴近4戰歐霸主場不失一球，錄得3勝1和，但計對上3場歐霸淘汰賽主場卻不勝，而且今戰對手士砵亭近期狀態勇銳之餘，本屆在歐聯分組賽作客曾令熱刺苦戰下僅和1比1，阿仙奴守將面對大勇箭頭保連奴及英格蘭前鋒馬卡斯艾活士組成的客軍攻擊組合，不能掉以輕心。
力爭自2017/18年度，再闖歐霸8強的士砵亭，今場最大打擊是上圈淘汰圈附加賽兩回合都有入波的烏拉圭中堅高亞迪斯，以及日本中場守田英正，累積黃牌夠數，未能今夜在倫敦披甲。可幸另一烏拉圭中場主力文路爾烏加迪，停賽後復出可替補守田英正位置，但上次交手有士哥的年輕葡將干卡路恩拿斯奧，今場要移入中路防守，能否抵擋主隊強鋒進襲，或成勝負關鍵。