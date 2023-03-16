歐霸｜阿仙奴強鋒撲士砵亭力爭入8強

英超仍佔優的阿仙奴不忘追逐歐洲錦標，香港時間今晚深夜返酋長球場，在歐霸16強次回合迎戰葡超勁旅士砵亭，恃態勇鋒強，加上對手有兩員中後場主力停賽，必全力開火，爭取贏波過關，保住本屆雙料冠軍希望。

「兵工廠」阿仙奴走過上月的小低潮，近6戰5勝1和，聯賽仍保5分優勢；唯一和波正是上仗歐霸作客，靠中場格列沙加射門省中敵將守田英正，改變方向入網，追和2比2終場。回師主場出擊，阿仙奴預料仍不會以最強陣容出擊，副選門將米高端納、冬窗中堅基維奧、中場佐真奴、法比奧韋拉及翼鋒雷斯尼爾遜，料如首回合正選上陣。

不過外界最關注是主力箭頭、「耶穌」加比爾捷西斯久休後，上仗聯賽已後備出場，補充球隊鋒線調動能力，今場相信有機上陣。當然上仗聯賽交出助攻「大三元」的李安度杜沙特與首席射手的加比爾馬天尼利，以及英格蘭新星翼鋒布卡約沙卡，狀態大勇，令主帥阿迪達在中前場排陣，有幸福的煩惱。