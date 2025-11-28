歐霸｜雲佩斯首派兒子為飛燕諾披甲：以教練身份非父親（有片）

歐霸盃飛燕諾主場鬥些路迪，比賽至80分鐘，當時飛燕諾正落後1比2， 飛燕諾主帥雲佩斯換人，派出前鋒兼兒子沙基爾雲佩斯（Shaqueel van Persie）上陣，但未飛燕諾再失球輸1比3。

這名19歲前鋒曾在曼城青年軍效力兩季，其後於2017年追隨父親的腳步加盟飛燕諾，並於 2022 年與球會簽下首份職業合約，而今次是他首次在一隊處子登場。

曾效力曼城青年軍 2017年投飛燕諾

主帥雲佩斯賽後說：「我是以教練身份，而非父親身份作出這調動，因為球隊當時需要一個入球。」