歐霸｜16強捉對廝殺 曼聯傷疲征皇蘇勢危

般奴費南迪斯

西甲黑馬皇家蘇斯達，近期連敗只是受制國內兩大班霸腳下；今夜在歐霸16強首回合，迎戰勢頹兼傷兵滿營的「紅魔」曼聯，有機可乘，可博主隊先下一城。(球賽編號FB8494，3月7日01:45開賽) 兩軍在歐霸過關歷程不同，紅魔尾5場分組賽全勝，直入16強；但皇蘇要踢淘汰圈附加賽，兩回合總比數7比3大破丹麥的米迪蘭特過關。不過紅魔自完成歐霸首個任務後，上月起諸事不順，傷兵滿營，聯賽徘佪中下游；剛戰英足盃又射輸12碼出局，衛冕失敗，士氣再沉，僅餘可出場的主力只怕身心俱疲。



加拿祖

約舒亞舒克斯

球隊上仗英足盃又有助攻了得的中堅主力哈利馬古尼傷出，今場或要由連迪路夫頂上；但問題更大是進攻重任近期全背負隊長般奴費南迪斯一人身上，其餘3大前鋒海倫、約舒亞舒克斯及阿歷真度加拿祖，今年在各項賽事合共竟然只入1球，全陷入球荒。上仗英足盃後備出場有亮麗表現的新兵小將奧比馬田，又不合歐戰出場資格，今夜作客隱憂重重。



奧耶沙巴爾