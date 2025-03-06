歐霸｜16強捉對廝殺 曼聯傷疲征皇蘇勢危

西甲黑馬皇家蘇斯達，近期連敗只是受制國內兩大班霸腳下；今夜在歐霸16強首回合，迎戰勢頹兼傷兵滿營的「紅魔」曼聯，有機可乘，可博主隊先下一城。(球賽編號FB8494，3月7日01:45開賽)
兩軍在歐霸過關歷程不同，紅魔尾5場分組賽全勝，直入16強；但皇蘇要踢淘汰圈附加賽，兩回合總比數7比3大破丹麥的米迪蘭特過關。不過紅魔自完成歐霸首個任務後，上月起諸事不順，傷兵滿營，聯賽徘佪中下游；剛戰英足盃又射輸12碼出局，衛冕失敗，士氣再沉，僅餘可出場的主力只怕身心俱疲。
球隊上仗英足盃又有助攻了得的中堅主力哈利馬古尼傷出，今場或要由連迪路夫頂上；但問題更大是進攻重任近期全背負隊長般奴費南迪斯一人身上，其餘3大前鋒海倫、約舒亞舒克斯及阿歷真度加拿祖，今年在各項賽事合共竟然只入1球，全陷入球荒。上仗英足盃後備出場有亮麗表現的新兵小將奧比馬田，又不合歐戰出場資格，今夜作客隱憂重重。
皇蘇表現大起大跌
皇蘇踏入2025年表現大起大跌，兩度造出3連勝，又曾3連敗；對上兩戰先在西盃4強首回合主場0比1不敵皇馬，之後聯賽一早少踢1人下，吞巴塞4蛋而回，實力不及對手，不足為辱。
其實皇蘇今年主場累計錄得7勝2負，只曾聯賽受挫基達菲及西盃僅負皇馬；當球隊順風順水時，往往可在地頭連珠炮發，上仗歐霸入波的西班牙射手奧耶沙巴爾，今場可跟球隊今屆歐霸首席手奧斯卡臣，合力攻堅。上仗歐霸停賽的中場主力蘇比文迪及右閘阿蘭布魯，可以復出，陣容相當完整。
球隊對上10次在歐戰淘汰賽首回合若能打勝，其中8次成功晉級；今夜先在地頭出擊，爭勝決心高漲，可以秤高一線。
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