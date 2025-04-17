歐霸｜8強次回合 曼聯主攻博大有「里」

既然門將用奧拿拿或副選的拜恩迪亦不穩陣，「紅魔」曼聯坐擁歐戰主場善攻的氣勢，今夜在歐霸8強次回合迎戰法甲里昂，應不會退縮，求法定時間贏波入4強；不過對手里昂勢強難輕視，今場可再博入球中位數[2.5]球「大」盤。(球賽編號FB0418，4月18日03:00開賽)
紅魔一號門將奧拿拿，上次在里昂主場戰至補時接波甩手，被對手明日之星卓基補射扳平2比2，再受千夫所指；上仗聯賽鬥紐卡素，更不入大軍名單，但補上的土耳其門將拜恩迪一樣不穩，失4球而回。主帥艾摩廉賽前只說：「我們只會挑選可贏波的11人。」未知今場主帥選擇。
舒克斯倦勤 海倫掛帥
的確，在奧脫福主場出擊，面對可能是季內最重要一役，沒有保守的理由；球隊上仗英超1比4敗走紐卡素，雖然折損首回合入波一度反先的荷蘭前鋒約舒亞舒克斯；但高比明奴及美臣蒙特兩大英格蘭中場好手傷愈後備出場，中堅哈利馬古尼及防中卡斯米路留力今戰，今屆歐霸已入5球的箭頭海倫頂上掛帥，陣容相當完整。
球隊在歐霸氣燄遠勝英超，計近4戰主場全勝共入11球，包括上圈4比1氣走皇家蘇斯達；加上對上兩次在歐聯交手(04及08年)同樣擊敗里昂，紅魔以攻為守，會是今戰最佳出路。
里昂歐霸作客不失禮
跟紅魔一樣，里昂上仗差不多輪換半隊應付法甲，但仍能3比1揚威歐塞爾，暫排第4，仍力爭三甲重返來屆歐聯。該仗入波的三大中前場好手，米卡捷達、拿卡錫迪及卓基，在今屆歐霸已共入10球；今場會聯同倒戈老牌中場尼曼查馬迪，齊齊擔正，以球隊季內5場歐戰作客3勝2和入13球佳績，今場等睇入球騷決勝負。
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