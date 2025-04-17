歐霸｜8強次回合 曼聯主攻博大有「里」

既然門將用奧拿拿或副選的拜恩迪亦不穩陣，「紅魔」曼聯坐擁歐戰主場善攻的氣勢，今夜在歐霸8強次回合迎戰法甲里昂，應不會退縮，求法定時間贏波入4強；不過對手里昂勢強難輕視，今場可再博入球中位數[2.5]球「大」盤。(球賽編號FB0418，4月18日03:00開賽)

紅魔一號門將奧拿拿，上次在里昂主場戰至補時接波甩手，被對手明日之星卓基補射扳平2比2，再受千夫所指；上仗聯賽鬥紐卡素，更不入大軍名單，但補上的土耳其門將拜恩迪一樣不穩，失4球而回。主帥艾摩廉賽前只說：「我們只會挑選可贏波的11人。」未知今場主帥選擇。