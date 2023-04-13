歐霸8強｜曼聯乘勇迎擊「歐霸之王」西維爾

雖然歐霸領先射手拉舒福特因傷缺陣，但「紅魔」曼聯在今晚香港時間深夜的8強首回合，於奧脫福再戰西甲球隊、「歐霸之王」西維爾(14/04 03:00)，仍然有信心復仇，繼續進軍本屆盃賽三冠王。

今年2月尾捧走英聯盃、結束6年錦標荒的曼聯，足總盃打入4強；而今屆在歐霸則續與西甲隊有緣，分組賽被皇家蘇斯達力壓以次名出線，對上兩圈則先後在附加賽殺敗巴塞隆拿，然後在16強「雙殺」貝迪斯，如今遇上西甲排名比之前所遇3隊還低的西維爾，應更易應付，難怪「紅魔」暫被捧成歐霸奪標大熱。

曼聯對上兩仗皆在主場出擊，於英超連勝賓福特及愛華頓兼不失一球，可惜今屆以6球領先歐霸射手榜的拉舒福特上仗傷出，今場無法上陣，幸有法國前鋒安東尼馬迪爾，傷愈後已連續3場後備出場，包括上仗英超「埋齋」；由他配合韋格賀斯、查頓辛祖或安東尼馬菲奧斯，絕對有力攻陷對上兩圈歐霸作客一球不入，表現大幅下滑的西維爾防線。