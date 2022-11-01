死亡Ｄ組4隊爭出線 熱刺惡鬥馬賽

剛結束英超連敗的熱刺，在香港時間周二深夜，於歐聯分組賽壓軸戰作客馬賽(3/11 04:00)，起碼要不敗而回，方能在「死亡D組」突圍闖16強；而被視為「阿仙奴二隊」的馬賽則要全取3分才能出線，勢必主動壓迫搶入球！
最後一輪分組賽，D組是8組中唯一4隊均有機會出線；當中，熱刺上輪鬥士砵亭哈利卡尼的「絕殺球」被VAR推翻，未能提早出線，暫仍以5戰8分排榜首，要出線今場只需和波，但贏波則肯定首名；至於5戰6分的馬賽則非勝不可。同組的士砵亭同時間主場鬥同得7分的法蘭克福，兩軍首場交手，士砵亭大勝法福3比0，因對賽佔優今場只要和波便次名出線。
熱刺早前連同歐聯3戰不勝，到上仗英超作客般尼茅夫，領隊干地作一定程度輪換，但前線仍由哈利卡尼及孫興民支撐，結果球隊在落後兩球下，靠死球戰術，包括後備出場的賓坦古亞在補時禁區亂軍中射入，反勝3比2，仍踞英超三甲，提升士氣。干地說：「上仗取得3分，守住有利位置，以準備周二『決賽』鬥馬賽，希望在那裡顯示出我們偉大的個性。」
陣容上，守將基斯甸羅美路及上仗後備出場的艾歷迪亞，今戰擔正跟賓戴維斯組3中堅扼守中路；而翼鋒比列錫及已連續兩仗士哥的賓坦古亞料復任正選，最令人擔心是該隊今屆兩場分組賽作客未入一球，而孫興民近5戰食白果，亦見疲態的哈利卡尼將要靠隊友好好支援爭勝。
馬賽陣中多阿仙奴舊部
對手馬賽近期4戰不勝，但當中曾面對包括法甲頭兩位的巴黎聖日耳門及朗斯。馬賽今季陣中有多位跟熱刺北倫敦死敵阿仙奴有淵源的球員，其中箭頭阿歷斯山齊士上仗法甲被收起，還有法國中場新貴古安杜斯、左翼衛哥拉辛拿斯及借將紐奴泰華利斯，均為陣中主力，今場面對「宿敵」，有利馬賽逆境贏波出線。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx )