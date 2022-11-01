死亡Ｄ組4隊爭出線 熱刺惡鬥馬賽

剛結束英超連敗的熱刺，在香港時間周二深夜，於歐聯分組賽壓軸戰作客馬賽(3/11 04:00)，起碼要不敗而回，方能在「死亡D組」突圍闖16強；而被視為「阿仙奴二隊」的馬賽則要全取3分才能出線，勢必主動壓迫搶入球！

最後一輪分組賽，D組是8組中唯一4隊均有機會出線；當中，熱刺上輪鬥士砵亭哈利卡尼的「絕殺球」被VAR推翻，未能提早出線，暫仍以5戰8分排榜首，要出線今場只需和波，但贏波則肯定首名；至於5戰6分的馬賽則非勝不可。同組的士砵亭同時間主場鬥同得7分的法蘭克福，兩軍首場交手，士砵亭大勝法福3比0，因對賽佔優今場只要和波便次名出線。