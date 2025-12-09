殘特奧會｜劉肖儀游出香港殘運會首金 乒乓XD14混雙奪金

殘特奧會殘運會游泳賽事，今日在深圳展開，港隊在早上賽事取得金、銀及銅牌各一面。智力殘疾組泳手劉肖儀在女子200米自由泳S14決賽，以刷新全國紀錄的時間2分13秒50，取得港隊今屆首面殘運會游泳金牌。 決賽前半段，劉肖儀一度領先隊友陳睿琳半個身位。陳睿琳在後段力追，劉肖儀最終以0.1秒差距，搶先觸池完成比賽，將原本由港隊泳手張淬淇保持的全國紀錄，推前超過9秒，陳睿琳得銀牌。 劉肖儀在賽後表示，決賽初段表現緊張，但隨著比賽進行，緊張感已減少。

陳睿琳就為隊友奪金及打破全國紀錄感到高興，又表示自己游出2分13秒60是超乎意料，因為過往準備各項比賽時都未曾做到。 吳卓恩增添銅牌 港隊肢體殘疾組泳手吳卓恩，在非個人主項的女子200米個人混合泳SM7決賽，以3分12秒36，與廣東代表並列第三名完成，為港隊增添銅牌。 男子200米自由泳S14預賽，港隊智力殘疾組泳手黃漢彥在第1組首名完成，成績2分0秒23打破全國紀錄，浙江代表在第2組預賽隨即將紀錄再刷新，黃漢彥及另一港隊泳手張浚諾都晉級決賽。

在廣州上演的殘特奧會殘運會乒乓賽，賽前被視為港隊「金牌希望」的XD14混雙拍檔黃翰林及彭穎加，在決賽局數3:2擊敗江蘇組合，取得港隊今屆殘運乒乓首金。 肢體殘疾組運動員黃翰林及彭穎加，在決賽以11:9先拔頭籌，之後兩局比數8:11、11:5，三局過後2:1領先。第四局港隊組合一度以7:2大幅領先，江蘇組合連取8分反超前，該局輸9:11令雙方要打第五局決勝。 決勝局港隊組合開局連取7分，最終贏11:1、局數3:2取勝，成為金牌得主。 彭穎加在混雙決賽後，夥拍羅嘉晞出戰TT6女雙最後一輪比賽，局數0:3負重慶組合，在單循環賽事戰績兩勝一負，排名第二、獲得銀牌。

TT5男雙比賽，港隊組合蔡兆雄及鄭中，在單循環比賽成績一勝兩負，名列第三得銅牌。 原文刊登於 香港電台