殘特奧會｜香港隊在乒乓、輪椅劍擊等多個項目爭獎牌（附直播連結）

殘特奧會多個競賽項目今日開始，包括香港賽區輪椅劍擊、硬地滾球賽事，多名殘奧金牌得主會在主場出戰。殘運乒乓女子代表彭穎加，將分別夥拍男子拍檔黃翰林爭奪XD14混雙冠軍、以及同女子拍檔羅嘉晞角逐TT6女雙金牌。
港隊今日在殘特奧會，會在多項賽事競逐。殘運乒乓肢體殘疾組運動員黃翰林及彭穎加，今日上午9時30分在XD14混雙決賽對江蘇組合。
混雙決賽後，彭穎加在單循環賽制的TT6女雙最後一輪比賽，與羅嘉晞對戰重慶組合，雙方已各贏兩場，今場比賽勝方將得金牌。
何宛淇、梁育榮 啟德體藝館主場出擊
殘奧硬地滾球金牌得主龍子健、何宛淇、謝德樺、梁育榮及郭海瑩，與隊友會在啟德體藝館主場亮相不同級別的個人賽小組賽。
港隊輪椅劍擊代表，會在馬鞍山體育館出賽，爭逐四個賽項的獎牌。殘奧金牌得主余翠怡，會和隊友競逐女子個人花劍A級賽，湯雅婷和鍾婉萍出戰女子個人花劍B級賽。鄺遠興和陳曦，將分別在男子個人佩劍A級及B級賽競逐。
已進行多日的特奧乒乓球項目，將會在荃灣體育館上演最後一日賽事。
游泳賽事在深圳開賽，上屆殘特奧五金得主、港隊泳手黃漢彥，上午競逐200米自由泳S14預賽。
上屆取得一面銅牌的隊田徑代表任國芬，下午會在廣州出戰女子100米T36級決賽。
原文刊登於 香港電台