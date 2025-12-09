殘特奧會｜香港隊在乒乓、輪椅劍擊等多個項目爭獎牌（附直播連結）

混雙決賽後，彭穎加在單循環賽制的TT6女雙最後一輪比賽，與羅嘉晞對戰重慶組合，雙方已各贏兩場，今場比賽勝方將得金牌。

港隊今日在殘特奧會，會在多項賽事競逐。殘運乒乓肢體殘疾組運動員黃翰林及彭穎加，今日上午9時30分在XD14混雙決賽對江蘇組合。

殘奧硬地滾球金牌得主龍子健、何宛淇、謝德樺、梁育榮及郭海瑩，與隊友會在啟德體藝館主場亮相不同級別的個人賽小組賽。

港隊輪椅劍擊代表，會在馬鞍山體育館出賽，爭逐四個賽項的獎牌。殘奧金牌得主余翠怡，會和隊友競逐女子個人花劍A級賽，湯雅婷和鍾婉萍出戰女子個人花劍B級賽。鄺遠興和陳曦，將分別在男子個人佩劍A級及B級賽競逐。

已進行多日的特奧乒乓球項目，將會在荃灣體育館上演最後一日賽事。