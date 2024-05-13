毅力十二愛心跑運動嘉年華超過廿項運動試玩 免費入場設過萬份禮品

由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會好動城市計劃」將於5月19日（星期日）舉辦「賽馬會好動城市計劃 - 毅力十二愛心跑2024」運動嘉年華。嘉年華將於周日早上於西九文化區開始，為市民提供超過20個運動試玩攤位，包括抱石、障礙跑、中國象棋、單車及電競單車等體能及智力挑戰、Fitmind親子瑜伽、JC Fit City運動體驗班、多個具香港特色的景點和運動打卡區以及主題音樂大匯演。

集齊10個徽章可領取精美紀念品

主辦方更將活動難度分為三個等級，分別是Sports Zero、Sports Soso及Sports Hero，各個等級將設有獨特的手帶供參加者按照自己的能力選擇。無論選擇參與任何級別，只要成功完成當日的挑戰並集齊十枚運動徽章，即可領取一份精美紀念品一份，鼓勵市民參加，玩樂「打卡」。過萬份禮品包括外置充電器、充電線套裝、防水藍芽喇叭等，先到先得，送完即止。

活動當日邀請到由現役及退役運動員- 梁悅儀（羽毛球）、李嘉維（空手道）、黃曉盈（體操）及黃瑋樂（賽艇）- 組成的樂隊「Athlution」於舞台亮相，為觀眾帶來一連串精彩音樂表演。李婉賢（賽艇）、王瑋駿（賽艇）、袁潤林（賽艇）、林衍聰（劍擊）、張小倫（劍擊）、葉姵延（羽毛球）、張凱琳（賽艇）及李嘉文（賽艇）更會帶領市民參與主題音樂大匯演，一同跟著音樂節奏盡情舞動，以凝聚歡樂氣氛，打造充滿動感與活力的健康周日。