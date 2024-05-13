毅力十二愛心跑運動嘉年華超過廿項運動試玩 免費入場設過萬份禮品

由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會好動城市計劃」將於5月19日（星期日）舉辦「賽馬會好動城市計劃 - 毅力十二愛心跑2024」運動嘉年華。嘉年華將於周日早上於西九文化區開始，為市民提供超過20個運動試玩攤位，包括抱石、障礙跑、中國象棋、單車及電競單車等體能及智力挑戰、Fitmind親子瑜伽、JC Fit City運動體驗班、多個具香港特色的景點和運動打卡區以及主題音樂大匯演。
毅力十二愛心跑2024運動嘉年華免費入場，適合一家大小、任何年齡人士參與。
集齊10個徽章可領取精美紀念品
主辦方更將活動難度分為三個等級，分別是Sports Zero、Sports Soso及Sports Hero，各個等級將設有獨特的手帶供參加者按照自己的能力選擇。無論選擇參與任何級別，只要成功完成當日的挑戰並集齊十枚運動徽章，即可領取一份精美紀念品一份，鼓勵市民參加，玩樂「打卡」。過萬份禮品包括外置充電器、充電線套裝、防水藍芽喇叭等，先到先得，送完即止。
活動當日邀請到由現役及退役運動員- 梁悅儀（羽毛球）、李嘉維（空手道）、黃曉盈（體操）及黃瑋樂（賽艇）- 組成的樂隊「Athlution」於舞台亮相，為觀眾帶來一連串精彩音樂表演。李婉賢（賽艇）、王瑋駿（賽艇）、袁潤林（賽艇）、林衍聰（劍擊）、張小倫（劍擊）、葉姵延（羽毛球）、張凱琳（賽艇）及李嘉文（賽艇）更會帶領市民參與主題音樂大匯演，一同跟著音樂節奏盡情舞動，以凝聚歡樂氣氛，打造充滿動感與活力的健康周日。
同日早上舉行的「毅力十二愛心跑」將集合各位精英運動員及跑手的善心與力量，透過接力跑推廣體育運動對健康的好處，同時為精英運動員慈善基金籌集善款以在不同層面回饋社會，所有參加者將可與香港各位精英運動員一同度過別具意義的健康周日，感受運動帶來的正能量。更多有關「2024賽馬會好動城市計劃 - 毅力十二愛心跑」運動嘉年華活動詳情及各個體驗班的報名方法，請瀏覽大會網頁。