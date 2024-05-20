毅力十二愛心跑運動嘉年華 逾1400人與精英運動員同為慈善灑汗

「2024 賽馬會好動城市計劃 - 毅力十二愛心跑」運動嘉年華於星期日（5月19日在西九文化區舉行，吸引來自體育界、教育界、紀律部隊及各區市民，體驗超過20個運動挑戰，包括抱石、障礙跑、Fit Square 體驗班等，並在多個富有香港特色的運動打卡區，享受一個充滿動感與活力的健康周日。當中「毅力十二愛心跑」吸引約 200 支隊伍、超過1400人，以接力方式共進行了三小時的長跑比賽，讓更多市民認識運動的好處，實踐健康的生活模式。

由精英運動員慈善基金主辦、香港賽馬會慈善信託基金全力支持的「毅力十二愛心跑」集合各位精英運動員及跑手的善心與力量，透過接力跑推廣體育運動對健康的好處，為精英運動員慈善基金籌集善款以在不同層面回饋社會。今年「毅力十二愛心跑」更成為「2024 賽馬會好動城市計劃」的標誌性活動之一，希望進一步鼓勵市民將恆常運動融入生活，讓市民更認識運動的好處。

多名香港運員參與

「2024 賽馬會好動城市計劃 - 毅力十二愛心跑」分設競賽組別（包含紀律部隊組、體育團體組、競賽公開組）及愛心組別（包含小學組、中學組、親子組、傷健共融組、愛心公開組），並設有多個特別獎項，如「最有創意服裝隊伍」，各跑手發揮創意，為接力跑增添樂趣。

除接力跑外，現場更有由梁悅儀（羽毛球）、李嘉維（空手道）、黃曉盈（體操）及黃瑋樂（賽艇）等現役及退役運動員組成的「Athlution」於舞台亮相為觀眾帶來一連串精彩音樂表演。緊接有歌手及演員林德信聯同一眾運動員，包括：李婉賢（賽艇）、王瑋駿（賽艇）、袁潤林（賽艇）、張小倫（劍擊）、葉姵延（羽毛球）、張凱琳（賽艇）、林衍聰（劍擊）、盧家琪（射擊）、莫宛螢（武術）及于國詩（乒乓球）等，帶領市民參與主題音樂大匯演，適合所有年紀的市民及家庭一同參與，使活動充滿活力與歡欣的氣氛。