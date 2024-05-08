毅力十二愛心跑 趙詠賢：運動融入生活其實唔難

由金牌運動員到教練，再由教職跳到文職的前香港隊壁球好手趙詠賢（Rebecca）以身作則，讓運動融入生活「其實唔難」，就算在辦公室，甚至搭車返工，都可以安排運動時間。最近Rebecca帶同事一齊參加「賽馬會好動城市計劃- 毅力十二愛心跑」，視之為Team Building。

趙詠賢領隊友初戰跑步比賽

趙詠賢在去年杭州亞運後，毅然跳出舒適圈，結束12年的香港隊壁球教練生涯，轉到商業機構任職，但她沒有脫離體育，因為新崗位主要職責是「照顧」其公司轄下的田徑會，「我們田徑會有很多訓練班、運動員又會參加不同的本地賽事，我的工作是支持本地田徑的推廣，孕育出色運動員」，趙詠賢說。本質上，似乎跟她之前教練的工作分別不大，要說最不同的地方，就是現在很多時間就是「坐」，「以前做教練，多些走動，落球場，去比賽；現時卻很多時間是坐在辦公室工作，不算辛苦，只是要習慣一下」。

Rebecca之前以運動員或教練身分參加過幾屆 毅力十二愛心跑，今次跟公司同事組隊參賽，她說：「其實很多同事都有運動底，譬如有些平時打籃球，但一齊跑步就比較少；今次一齊訓練及比賽，就可以當Team Building。」

今屆接力賽作為運動嘉年華的頭炮活動，於5月19日在西九文化區舉行，趙詠賢今次跟另外11名公司田徑會同事一起參加接力邀請賽，12名成員有男有女，有Rebecca那樣的前精英運動員、有平時也有打籃球或玩三鐵的業餘選手，亦有工餘不太做運動、從未參加過跑步比賽的人，但因為賽事鼓勵一齊參與運動多過鬥快，所以這樣的組合也可以一同參賽。