毅力十二愛心跑5月19舉行 香港精英運動員一齊跑!(附報名連結)

毅力十二愛心跑5月19舉行 香港精英運動員同你一齊跑!

精英運動員慈善基金主辦、香港賽馬會慈善信託基金全力支持的「毅力十二愛心跑」，將於5月19日（星期日），於師西九文化區舉行。「毅力十二愛心跑」作為精英運動員慈善基金的旗艦活動，自接受公開報名以來反應熱烈，截止報名日期為 4月 26日（星期五）。跑步愛好者如有興趣，請即組隊報名，把握機會與香港精英運動員同場跑步。

「毅力十二愛心跑」於一九九八年創辦，希望透過接力跑的形式，推廣體育運動對健康的好處，同時籌集善款，主要為個人及慈善團體提供包括教育、進修、醫療及其他緊急援助等的資助。「毅力十二愛心跑」起步禮將於5月19日（星期日）上午8時30分於西九文化區舉行。每隊成員由4至8人組成，以接力形式跑出最遠距離，更有機會與精英運動員一起跑。 毅力十二愛心跑選手包 跑衣一件

號碼布一塊

號碼布扣一份

活動索袋一個

冰巾一條

精美帳篷一個 (活動當天領取)