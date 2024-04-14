毅力十二愛心跑5月19舉行 香港精英運動員一齊跑!(附報名連結)

精英運動員慈善基金主辦、香港賽馬會慈善信託基金全力支持的「毅力十二愛心跑」，將於5月19日（星期日），於師西九文化區舉行。「毅力十二愛心跑」作為精英運動員慈善基金的旗艦活動，自接受公開報名以來反應熱烈，截止報名日期為 4月 26日（星期五）。跑步愛好者如有興趣，請即組隊報名，把握機會與香港精英運動員同場跑步。
「毅力十二愛心跑」於一九九八年創辦，希望透過接力跑的形式，推廣體育運動對健康的好處，同時籌集善款，主要為個人及慈善團體提供包括教育、進修、醫療及其他緊急援助等的資助。「毅力十二愛心跑」起步禮將於5月19日（星期日）上午8時30分於西九文化區舉行。每隊成員由4至8人組成，以接力形式跑出最遠距離，更有機會與精英運動員一起跑。
毅力十二愛心跑選手包
- 跑衣一件
- 號碼布一塊
- 號碼布扣一份
- 活動索袋一個
- 冰巾一條
- 精美帳篷一個 (活動當天領取)
「毅力十二愛心跑」分設競賽組別 (包含紀律部隊組、體育團體組、競賽公開組) 及愛心組別 (包含小學組、中學組、親子組、傷健共融組、愛心公開組)，並設有多個特別獎項如「最有創意服裝隊伍」，讓各隊伍發揮創意，穿上附的服飾跑起來！除了接力比賽外，當日更有運動嘉年華及多項豐富活動同時進行。
毅力十二愛心跑資料
日期及時間︰5月19日上午8時至晚上8時
地點︰西九文化區
競賽組: 約1公里一圈
愛心組別 : 約600米一圈
愛心組別 - 傷健共融組:約400米一圈
活動時間表︰起步禮: 上午8時30分
接力賽: 上午9時至中午12時
頒獎禮: 中午１2時30分
攤位遊戲: 上午8時至晚上8時
閉幕禮: 晚上7時30分