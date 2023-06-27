比利時鉛球選手頂替兩受傷隊友　出戰跨欄大敗仍獲掌聲

在上周末（24日）舉行的歐洲運動會，在田徑團體錦標賽中，比利時的一位鉛球選手在無奈之下頂替兩位因為受傷而退出的隊友，出戰女子100米欄。雖然她最終輸第7名達19秒之多，不過仍獲得觀眾及其他對手的讚許。

比利時的鉛球選手Jolien Boumkwo，在上周五（23日）的鉛球賽事只獲得第7名，不過這位身材健碩的選手，在翌日欣然地出戰她不熟悉的100米欄。原因是她的兩位跨欄隊友，在臨時因為受傷而退出，若然沒有人代表出戰，比利時的團隊就會被賽會取消資格。因此Jolien Boumkwo二話不說就答應出戰。

Jolien Boumkwo最終以32秒81的成績完成，比第7名的足足慢19秒。然而她仍滿臉笑容地衝線，並獲其他選手的祝賀。從比賽的影片所見，Jolien Boumkwo起步已比對手慢一大截，不過她沒有推倒所有的欄，而是慢慢地在欄前跨過去，最終在沒撞跌一個欄之下完成比賽。而她的出戰，亦令比利時隊獲得2分，不過比利時隊仍然需要在下個賽季中降落次一個組別，但她的體育精神還是獲得加許。