比賽途中昏迷美式足球員甦醒　問醫生究竟是誰贏了

在周一（2日）的一場NFL美式足球賽，由水牛城比爾對辛辛那堤孟加拉虎的比賽，水牛城的球員Damar Hamlin在一次攔截對手進攻時，與對手相撞後突然昏迷倒地。在經治療後終於甦醒，而他起身後卻第一時間問醫生：「究竟是誰贏了？」不過醫生就回應「Damar，是你贏了，你贏了人生的比賽。」

Damar Hamlin在周一的比賽，疑因為撞擊後引發心臟驟停，一度在場內昏迷。水牛城的球員以至對手辛辛那堤的球員都對此擔心不已，部份更因此落淚，而比賽亦因為這一場意外而腰斬。Damar Hamlin在被送到辛辛那堤大學的醫院內接受治療，醫生表示他在過去24小時有明顯的好轉，而且其神經系統未有受損。