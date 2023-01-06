比賽途中昏迷美式足球員甦醒　問醫生究竟是誰贏了

在周一（2日）的一場NFL美式足球賽，由水牛城比爾對辛辛那堤孟加拉虎的比賽，水牛城的球員Damar Hamlin在一次攔截對手進攻時，與對手相撞後突然昏迷倒地。在經治療後終於甦醒，而他起身後卻第一時間問醫生：「究竟是誰贏了？」不過醫生就回應「Damar，是你贏了，你贏了人生的比賽。」
Damar Hamlin在周一的比賽，疑因為撞擊後引發心臟驟停，一度在場內昏迷。水牛城的球員以至對手辛辛那堤的球員都對此擔心不已，部份更因此落淚，而比賽亦因為這一場意外而腰斬。Damar Hamlin在被送到辛辛那堤大學的醫院內接受治療，醫生表示他在過去24小時有明顯的好轉，而且其神經系統未有受損。
Damar Hamlin在深切治療後，終於醒過來，並與醫生以書寫交流。他向其中一個照顧他的治療師問到他意外的那場比賽，是哪一隊贏了，不過醫生就回應「Damar，是你贏了，你贏了人生的比賽。」
醫療團隊指持續好轉
在早前，醫療團隊指：「他的肺部繼續癒合，並且正在穩定地取得進展。我們感謝我們收到的愛和支持。」而其隊友亦在Twitter上透露，Damar Hamlin的進展良好。並繼續為他禱告。而他的經理人之後證實，Damar Hamlin甦醒並握着家人的手。
Bills safety Damar Hamlin was taken off of the field in an ambulance after collapsing mid game.— Luther ‘Cyrus’🕳️🐇💨 (@Censored4sure) January 3, 2023
They know what they’ve wrought. This isn’t from a injury. He clearly gets up after the hit. 🤨 pic.twitter.com/RShG5WGGXZ