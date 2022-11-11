氣勢如虹誓保英超三甲 紐卡素迎擊車路士

自沙特財團去年尾入主後，紐卡素已逐漸搖身變成一股英超新興力量，並已搶佔聯賽榜三甲。「喜鵲」紐卡素在香港時間明晚深夜，會在聖占士公園球場，迎擊正陷入低潮的傳統Big Six球會車路士(13/11 01:30)，將是打破近年對賽必敗宿命、兼保住三甲，迎接英超「休爐」期的良機。 少帥艾迪賀維去年11月8日上任後，紐卡素在中東油元支持下，不斷換血及壯大實力，又甚少入錯貨，近期英超錄4連勝，累計對上38場聯賽搶得69分，成為該英國東北大會近19年來，一段最強走勢。喜鵲在2003/04年球季取得季軍，當時38場比賽正是取得69分，而賀維上任前的38場聯賽，該隊只得33分，上季初頭14場英超只錄7和7負，一度陷降班危機。

陣中英格蘭箭頭哥林威爾遜，雖然間中受傷患困擾，但仍保持不俗入球量，今屆已在英超攻入6球；對於曼城主帥哥迪奧拿上周指紐卡素已成爭標分子，威爾遜說：「放鬆、放鬆、放鬆。當然我們正努力求勝，踏入正軌，但這是漫長的球季。」他續說：「人們總是將壓力加諸其他人，以減輕自己的，但我們會專注自己所做，他們也將會是。」 今屆毋用跟傳統Big Six要兼顧歐戰的紐卡素，暫時跟榜首阿仙奴及曼城仍有一段距離，但已搶佔第3位，並領先隨後的熱刺及曼聯，分別1分及4分(曼聯少賽1場)，爭前四形勢緊湊。球隊剛在英聯盃戰至互射12碼，靠門將尼克普比力挽狂瀾，淘汰水晶宮；而包括右閘捷比亞、巴西攻中般奴古馬雷斯及近7戰英超入7球的米基爾阿米朗，只以後備出場，今場大戰褪色勁旅車路士，將會回復強陣出擊。