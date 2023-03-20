江旻憓與師生分享奮鬥歷程 冀港舉辦全運會劍擊賽事

香港重劍女將江旻憓剛剛於世界排名回升到第二位，日前出席「賽馬會精英運動員分享會：運動無邊界」時，回應有傳香港將會爭取舉辦2025年全國運動會其中8項賽事，包括劍擊、場地單車、足球、高爾夫球、滑浪風帆、七人欖球、手球及沙灘排球，江旻憓便對此表示期待：「很期待，劍擊我們很有條件舉行，大家又愈來愈喜愛劍擊，我們成績亦愈來愈好。」她坦言主場比賽有利爭牌，又指自己最近出戰匈牙利重劍大獎賽時，對方主場氣氛很好，最終亦輸給匈牙利劍手。

同場亦有兩位香港七欖成員莊嘉欣和李卡度，聯同來自賽馬、馬術、足球和劍擊等本港運動精英，跟現場和網上逾400名師生及家長，分享精英運動員的奮鬥歷程，以及如何透過運動去裝備自己，應對人生挑戰，培養堅毅和迎難而上的正面態度，推廣普及運動。另外，計畫將於3月25日假海洋公園舉行「賽馬會運動全接觸嘉年華」，邀請大約 600 名10至16歲，來自不同學校，以及非政府組織的兒童參加。屆時將透過共融、團隊合作和領導才能等主題，讓參加者試玩各類運動，從中建立友誼。

今屆香港國際七人欖球賽將於3月31日至4月2日在香港大球場上演，香港欖球總會與香港賽馬會為賽事展開一系列社區推廣活動，讓超過10000名本港市民受惠。