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體育
2023-03-20 13:07:54

江旻憓與師生分享奮鬥歷程 冀港舉辦全運會劍擊賽事

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（江旻憓FB） （江旻憓FB）

剛剛於匈牙利完成女子重劍大獎賽的江旻憓，在英華書院出席「賽馬會精英運動員分享會：運動無邊界」時表示，希望香港能夠舉辦全運會劍擊賽事，坦言於主場出擊對爭取成績更有利。

香港重劍女將江旻憓剛剛於世界排名回升到第二位，日前出席「賽馬會精英運動員分享會：運動無邊界」時，回應有傳香港將會爭取舉辦2025年全國運動會其中8項賽事，包括劍擊、場地單車、足球、高爾夫球、滑浪風帆、七人欖球、手球及沙灘排球，江旻憓便對此表示期待：「很期待，劍擊我們很有條件舉行，大家又愈來愈喜愛劍擊，我們成績亦愈來愈好。」她坦言主場比賽有利爭牌，又指自己最近出戰匈牙利重劍大獎賽時，對方主場氣氛很好，最終亦輸給匈牙利劍手。

香港女子劍擊運動員江旻憓（右起）、香港女子足球代表隊成員馬澤純、香港馬術場地障礙賽代表騎手梁巧羚和香港女子欖球代表隊成員莊嘉欣於台上受訪問。

香港女子劍擊運動員江旻憓（右起）、香港女子足球代表隊成員馬澤純、香港馬術場地障礙賽代表騎手梁巧羚和香港女子欖球代表隊成員莊嘉欣於台上受訪問。

同場亦有兩位香港七欖成員莊嘉欣和李卡度，聯同來自賽馬、馬術、足球和劍擊等本港運動精英，跟現場和網上逾400名師生及家長，分享精英運動員的奮鬥歷程，以及如何透過運動去裝備自己，應對人生挑戰，培養堅毅和迎難而上的正面態度，推廣普及運動。另外，計畫將於3月25日假海洋公園舉行「賽馬會運動全接觸嘉年華」，邀請大約 600 名10至16歲，來自不同學校，以及非政府組織的兒童參加。屆時將透過共融、團隊合作和領導才能等主題，讓參加者試玩各類運動，從中建立友誼。

今屆香港國際七人欖球賽將於3月31日至4月2日在香港大球場上演，香港欖球總會與香港賽馬會為賽事展開一系列社區推廣活動，讓超過10000名本港市民受惠。

「賽馬會社區七人欖球計劃」舉辦一系列社區活動，推廣普及運動。 「賽馬會社區七人欖球計劃」假英華書院舉行。 「賽馬會社區七人欖球計劃」合照。
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