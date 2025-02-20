江旻憓首獲體記協最佳女運動員 暫未再執劍：驚再打返唔捨得

「香港體育記者協會最佳運動員選舉2023及2024」頒獎禮今日（20日）在沙田賽馬會會所舉行，巴黎奧運兩名金牌得主齊獲殊榮，贏得男子花劍的「劍神」張家朗連續3年膺最佳男子運動員，贏得女子重劍的退役「劍后」、賽馬會對外事務助理江旻憓則在「馬會主場」首度接過最佳女子運動員獎座，桌球名將傅家俊入選「名人堂」。

張家朗連續三年封王 選舉由從事體育新聞報導的傳媒工作者選出年度最佳男、女運動員。今年選舉共有106名會員參與投票，在10位男候選人及10位女候選人中選出年度最佳男、女運動員。張家朗及江旻憓分別以59及48票高票當選。得獎的兩位最佳運動員將分別獲得大會頒發獎盃一座、現金獎港幣15,000元。此外，「體壇名人堂」獎項則由桌球名將傅家俊獲得，以表揚他對香港體壇作出的貢獻。他獲得大會頒發獎盃一座、現金獎港幣10,000元。

頒獎禮在沙田賽馬會會所舉行，現職賽馬會對外事務助理經理的江旻憓，在上司譚志源手上接過獎座，更笑言以主人家身份歡迎大家來到馬會，「返工時間參加頒獎禮感覺特別開心」。她表示對首次贏得獎項意義非凡，自己在巴黎奧運後已退役展開人生新篇章，頒獎禮讓她可以再次與一班記者朋友相聚，「不用再身水身汗見大家」。江旻憓表示暫未做好心理準備再接觸劍擊，「驚再打返會好唔捨得」，又指運動員經驗令她可面對新挑戰，自言「努力工作」在適應職場文化有進步：「現時比以前少出汗，但工作有另一種出汗感覺。」

桌球名將傅家俊入選「名人堂」 張家朗因事未能出席頒獎禮，他發表預錄講話表示，非常感謝體記協頒發獎項，對於連續3屆封王感到十分榮幸，會繼續努力為港爭光。傅家俊對能夠被入選體壇名人堂感到十分榮幸，惟不會視這個獎項為終身成就獎，因為自己還在征戰比賽，獎項會成為不斷提升自己的動力。對於3月將於啟德體育園的「世界格蘭披治桌球大獎賽」表演賽與韋德交手，Marco對此十分期待，又盼香港能每年至少舉辦1次桌球大賽，令市民認識這個運動。

