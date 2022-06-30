沖繩集訓去浮潛玩水　日本奧運金牌重劍隊被指濫用補助道歉

去年的東京奧運，為日本劍擊隊取得首面男子重劍團隊金牌的成員，被日本雜誌報道，疑濫用集訓的補助在沖繩旅行玩樂，日本劍擊協會要為事件向公眾致歉。

日本暢銷八卦雜誌《週刊文春》在周三(29日)的報道，指為日本在東京奧運取得金牌的重劍隊，在6月獲日本奧委會資助的沖繩集訓，變成了在當地消閒玩樂。日本劍擊協會在今日(30日)指出，承認有關的報道對協會的影響嚴重，指損害了公眾對協會的信任，並就事件向公眾道歉。

《週刊文春》報道指，有關的集訓是在亞洲錦標賽後的6月18日至25日舉行，而根據雜誌取得的行程，當中寫上在戶外及室內的訓練，而每位選手的費用申報為15萬日圓（約8,636.29港元），當中包括4名世錦賽運動員及7名獲日本奧委會資助的運動員，因此獲三分二的補助，約為110萬日圓（約6.33萬港元）。

被拍得於海邊玩樂

報道連同相片指，有關劍擊隊的成員在沖繩明顯並非訓練，在室內的體育館內只在打羽毛球，而戶外更有選手玩香蕉船和在海灘曬太陽，亦有選手與女性教練在海灘塗太陽油等。當中包括金牌得主的見延和靖、山田優以及加納虹輝。

雜誌之後向劍擊協會查詢，協會指集訓是在之前計劃，不過在實行之前有所變動，但負責的教練未有提交變動的內容。又指在集訓中可能出現的一些輕微變動不會提交內容，然而協會承認今次的內容算不上是輕微的改動。協會表示會就事件作出檢討，並作出調查，同時承諾會好好使用奧委會提供的補助。

在集訓前的亞錦賽，日本男子重劍隊在亞錦賽的團體四強不敵烏茲別克只獲得銅牌，但在個人項目上，加納虹輝與古俁知就分別取得男子個人賽的金及銀牌。