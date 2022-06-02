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體育
2022-06-02 11:09:34

沙排港將劉梓浩因血癌病逝 終年27歲 拍檔王沛林引RubberBand歌名送別亡友

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沙排港將劉梓浩因血癌病逝 終年27歲 拍檔王沛林：未來見

劉梓浩於上週不敵病魔離世，終年27歲。(Facebook圖片)

曾多次為香港創造歷史的沙灘排球香港代表隊成員劉梓浩，抗癌四年，終不敵病魔離世，終年27歲。其家人昨日（1日）在社交媒體上公布其死訊，讚揚劉梓浩一直保持樂觀地堅強面對病魔，家人對此突如其來的消息感到非常遺憾。

劉梓浩離世的消息傳出後，曾與他一起參與亞運賽事的拍檔王沛林，也在二人Facebook專頁上載一張合照，並寫上「劉梓浩，未來見。1994.10.15-2022.05.27」。

 

沙排港將劉梓浩因血癌病逝 終年27歲 拍檔王沛林：未來見

王沛林在二人Facebook專頁上載一張合照，並寫上「劉梓浩，未來見。1994.10.15-2022.05.27」。(Facebook圖片)

劉梓浩家人於其Instagram發文指，港將於上周不敵病魔離世，並指梓浩面對病魔一直保持樂觀、堅強面對，「現時終於可以好好休息，相信他會以另一種方式繼續陪伴我們。」家人亦提到按照劉梓浩的意願，已簡單及低調處理身後事，暫未考慮安排其他儀式。家人代表梓浩向身邊人表達謝意：「向關愛他的人、幫助過他的人致謝，感謝大家曾陪伴及照顧他。」家人亦於最後向劉梓浩道謝：「多謝梓浩曾在我們生命中出現，陪伴我們經歷喜怒哀樂。」

沙排港將劉梓浩因血癌病逝 終年27歲 拍檔王沛林：未來見

家人在劉梓浩的社交平台上公佈其死訊。(網上截圖)

劉梓浩曾與拍擋王沛林在多項沙灘排球賽事中創造佳績，包括奪得全運會第六名和全國巡迴賽總決賽亞軍等，更令沙排首度成為香港體育學院的資助項目。

劉梓浩2018年與同為沙排代表的王沛林出戰雅加達亞運期間，因發燒不適送院，最終退賽，回港檢查後證實患上血癌，並接受治療及家人骨髓移植。其後於2020年，劉梓浩癌細胞復發，在醫生建議下使用新型標靶藥，並於去年初公布療效理想、自己康復的好消息，惟最終於今年離世，終年27歲。

沙排港將劉梓浩因血癌病逝 終年27歲 拍檔王沛林：未來見

劉梓浩奮鬥癌魔四年，是不折不扣的生命鬥士。(Facebook圖片)

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