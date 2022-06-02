沙排港將劉梓浩因血癌病逝 終年27歲 拍檔王沛林：未來見

曾多次為香港創造歷史的沙灘排球香港代表隊成員劉梓浩，抗癌四年，終不敵病魔離世，終年27歲。其家人昨日（1日）在社交媒體上公布其死訊，讚揚劉梓浩一直保持樂觀地堅強面對病魔，家人對此突如其來的消息感到非常遺憾。

劉梓浩離世的消息傳出後，曾與他一起參與亞運賽事的拍檔王沛林，也在二人Facebook專頁上載一張合照，並寫上「劉梓浩，未來見。1994.10.15-2022.05.27」。