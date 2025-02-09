沙治奧拉莫斯投墨西哥蒙特雷　著93號波衫與皇馬有關

拉莫斯自2024年5月以來未曾參加正式比賽，但他將以一個特別的球衣號碼重返賽場，這不僅獨特，更帶有對皇馬情感致敬。沙治奧拉莫斯選擇身披蒙特雷93號球衣，以紀念他在2014年歐聯決賽對馬德里體育會時，在補時第93分鐘接應莫迪歷（Luka Modric）角球攻入的關鍵頭槌。當時皇馬憑藉這入球將比賽帶入加時，最終皇馬加時憑加里夫巴利（Bale）、馬些路及C朗拿度各入一球，以4︰1取勝，奪得隊史第10座歐聯冠軍。

現年38歲的西班牙傳奇後衛沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos），正式簽約墨西哥超級聯賽球會蒙特雷（Monterrey），為其輝煌生涯開啟新篇章。這名前皇家馬德里名將自去年夏天離開西維爾後，一直未有球會效力，如今與蒙特雷簽下為期一年的合約。

除了這場經典反勝，拉莫斯的生涯榮譽亦極為輝煌。他曾助西班牙國家隊奪得2010年世界盃、2008年及2012年歐洲國家盃，並多次捧起歐聯獎盃，是近年足壇最出色的後衛之一。

蒙特雷將出戰世界冠軍球會盃

蒙特雷目前在墨西哥超級聯賽排名第10，他們希望拉莫斯的豐富經驗與領導能力能夠幫助球隊攀升排名。此外，這名西班牙後衛也將隨隊征戰中北美洲及加勒比海冠軍盃、聯賽盃，並於2025年亮相世界冠軍球會盃，到時又有機會同一眾歐洲熟口熟面的球隊對戰。