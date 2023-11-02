沙特盃｜示意換球證 C朗心火盛

宿敵捧金球獎，C朗唔執輸！未知是否球壇勁敵美斯(Lionel Messi)剛在巴黎8奪金球獎，威盡球壇；基斯坦奴朗拿奴(Cristano Ronaldo)為求搶Fo，亦不示弱，在地球另一邊的沙特盃16強大戰，領軍艾納斯鬥由謝拉特(Steven Gerrard)出任主帥的伊蒂法克，雖然最終贏波晉級，但全場諸多不滿，心火盛，更曾用手勢示意要求換球證。要搶鏡頭，不會示弱。
美斯歷史性8奪金球獎的翌晚，効力沙特聯賽「二哥」艾納斯的C朗，在沙特盃16強迎戰聯賽排第7、由佐敦軒達臣(Jordan Henderson)掌控中場、另一前利物浦名將謝拉特為主帥的伊蒂法克。C朗除了全場被部份客隊球迷高呼美斯名字作挑釁，用手勢要對方閉嘴；更一早因不滿球證判決，成為場上第一個領黃牌球員，而在巴西隊友泰利斯卡(Talisca)上半場尾段入球判詐糊後，更用換人手勢示意場邊，要求把球證換走，該短片自然成為繼美斯奪金球獎後，另一球壇熱話。
文尼加時奠勝
雙方最終各有1人被逐、互無紀錄戰至加時；直至107分鐘，主隊由另一曾効力利物浦的前鋒沙迪奧文尼(Sadio Mane)一箭定江山，1比0氣走伊蒂法克，打入8強；艾納斯連同加時計，各項賽事4連勝。踢足全場、曾5奪金球獎的38歲葡萄牙球星C朗，全場表現平平。
C朗有壓力，謝拉特何嘗不是？今夏領軍伊蒂法克後，球隊走勢反覆，聯同沙特盃，近5戰只得1勝；謝拉特賽後同樣不滿球證執法水平，並說：「我們沒有輸給艾納斯，是輸給球證；我自1997年出道後，未見過這樣糟糕的球證。」
米祖域賓施馬閃耀沙特
同晚兩大沙特勁旅希拉爾及伊蒂哈德，俱以3比0贏波晉身8強；希拉爾的塞爾維亞中鋒阿歷山大米祖域(Alexander Mitrovic)，後備上陣梅開二度，而伊蒂哈德的2022年金球獎得主、法國前鋒賓施馬(Kerim Benzema)，擔正戰至補時「埋齋」，一樣搶鏡。