沙特盃｜示意換球證 C朗心火盛

宿敵捧金球獎，C朗唔執輸！未知是否球壇勁敵美斯(Lionel Messi)剛在巴黎8奪金球獎，威盡球壇；基斯坦奴朗拿奴(Cristano Ronaldo)為求搶Fo，亦不示弱，在地球另一邊的沙特盃16強大戰，領軍艾納斯鬥由謝拉特(Steven Gerrard)出任主帥的伊蒂法克，雖然最終贏波晉級，但全場諸多不滿，心火盛，更曾用手勢示意要求換球證。要搶鏡頭，不會示弱。

美斯歷史性8奪金球獎的翌晚，効力沙特聯賽「二哥」艾納斯的C朗，在沙特盃16強迎戰聯賽排第7、由佐敦軒達臣(Jordan Henderson)掌控中場、另一前利物浦名將謝拉特為主帥的伊蒂法克。C朗除了全場被部份客隊球迷高呼美斯名字作挑釁，用手勢要對方閉嘴；更一早因不滿球證判決，成為場上第一個領黃牌球員，而在巴西隊友泰利斯卡(Talisca)上半場尾段入球判詐糊後，更用換人手勢示意場邊，要求把球證換走，該短片自然成為繼美斯奪金球獎後，另一球壇熱話。

