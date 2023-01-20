沙特表演賽C朗入2球　美斯領聖日耳門贏5:4

轉戰沙特阿拉伯聯賽的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），在世界盃未能與美斯（Lionel Messi）完成最後的對決，而沙特卻為他安排一場與巴黎聖日耳門的表演賽，與美斯完成最後的對決。而C朗個人梅開二度下，利雅德選手隊就以4:5不敵美斯先開紀錄的巴黎聖日耳門。

因為停賽以及註冊問題，令C朗仍未能在沙特聯賽上陣，故今次的表演賽是他在這個國家的首場演出。然而先開紀錄的是PSG，美斯在開賽3分鐘就接應尼馬（Neymar）的高波射入。然而PSG門將基羅拿華斯（Keylor Navas）之後出迎打手槌，被指打中C朗，球證判罰12碼，C朗射入為利雅德選手隊追和。不過祖安巴尼特（Juan Bernat）在39分鐘被指踢跌對手導致對手失去入球機會，而被紅牌驅逐。