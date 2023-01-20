沙特表演賽C朗入2球　美斯領聖日耳門贏5:4

轉戰沙特阿拉伯聯賽的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），在世界盃未能與美斯（Lionel Messi）完成最後的對決，而沙特卻為他安排一場與巴黎聖日耳門的表演賽，與美斯完成最後的對決。而C朗個人梅開二度下，利雅德選手隊就以4:5不敵美斯先開紀錄的巴黎聖日耳門。
因為停賽以及註冊問題，令C朗仍未能在沙特聯賽上陣，故今次的表演賽是他在這個國家的首場演出。然而先開紀錄的是PSG，美斯在開賽3分鐘就接應尼馬（Neymar）的高波射入。然而PSG門將基羅拿華斯（Keylor Navas）之後出迎打手槌，被指打中C朗，球證判罰12碼，C朗射入為利雅德選手隊追和。不過祖安巴尼特（Juan Bernat）在39分鐘被指踢跌對手導致對手失去入球機會，而被紅牌驅逐。
PSG大半場少打一人
不過少打一人的PSG完半場前還是由馬昆賀斯（Marquinhos）的入球，再度領先。而尼馬之後搏得一個12碼，只是他的射門被門將接住。而C朗之後為選手隊再建一功，半場雙方踢平2:2。
下半場繼續是一場入球騷，沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）與張賢秀各入一球，令比分變成3:3。PSG在60分鐘再有基利安麥巴比（Kylian Mbappe）射入12碼，將比分領先至4:3。而PSG之後亦收起麥巴比、美斯及尼馬。不過伊傑迪基（Hugo Ekitike）的入球令PSG拉開比數，而泰利斯卡（Anderson Talisca）在下半場補時的入球，令這場表演賽以PSG贏5:4的比數落幕。