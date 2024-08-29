沙特超｜伊蒂哈德「大」戰艾塔亞文

決心在沙特職業聯賽重振雄風的伊蒂哈德，聯賽首戰驚濤駭浪下，全取3分；新帥白蘭斯(Blanc)今晚深夜，將首次在主場球迷面前領軍，迎戰上屆排名比他們更高、同樣在首戰戰至補時贏波的艾塔亞文。今場是白蘭斯考牌戰，可先取入球中位數[2.5]球「大」(球賽編號FB9774，8月30日02:00開賽)。
伊蒂哈德上屆只得第5名，今屆由法國名將中堅白蘭斯接棒；重金簽下阿士東維拉翼鋒穆沙戴亞比(Moussa Diaby)、羅馬中場艾奧亞(Aouar)及馬略卡門將拉積高域(Rajakovic)，三人聯賽首戰全部擔正，箭頭仍是世界足球先生賓施馬(Benzema)；結果艾奧亞戰至94分鐘近門射入，作客攻破艾科魯特，全取3分。白蘭斯賽後指球隊贏波實至名歸，指這支出色的球隊會繼續進步。
菲臘比上陣成疑
不過隱憂是意大利中堅雷斯菲臘比(Luiz Pelipe)一早傷出，今場上陣成疑，守力會削；而且該隊上屆聯賽主場表現平平，17戰入34球失32球，今場面對上屆聯賽殿軍艾塔亞文，或以攻為守制敵。另外白蘭斯提到前屆由些路迪加盟該隊的25歲葡國左翼祖達(Jota)，不在他的計劃之內，估計此子稍後要回到歐洲落班。
艾塔亞文今屆首戰同樣吃驚風散，戰至95分鐘入波，1比0氣走艾費哈；球隊上屆作客成績比主場更出色，今屆主力陣容未有流失。中後場主要以「土炮」為主力，但從土超正式買斷中場法維奧(Flavio)、前線食胡人物祖奧柏度(Joao Pedro)及曾效意甲阿特蘭大的穆沙巴路(Musa Barrow)，負責攻堅；加上對上3次鬥伊蒂哈德，取得1勝2和不敗佳績，今場無懼造訪名牌球隊，有力鬥攻一戰。