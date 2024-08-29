沙特超｜伊蒂哈德「大」戰艾塔亞文

決心在沙特職業聯賽重振雄風的伊蒂哈德，聯賽首戰驚濤駭浪下，全取3分；新帥白蘭斯(Blanc)今晚深夜，將首次在主場球迷面前領軍，迎戰上屆排名比他們更高、同樣在首戰戰至補時贏波的艾塔亞文。今場是白蘭斯考牌戰，可先取入球中位數[2.5]球「大」(球賽編號FB9774，8月30日02:00開賽)。

伊蒂哈德上屆只得第5名，今屆由法國名將中堅白蘭斯接棒；重金簽下阿士東維拉翼鋒穆沙戴亞比(Moussa Diaby)、羅馬中場艾奧亞(Aouar)及馬略卡門將拉積高域(Rajakovic)，三人聯賽首戰全部擔正，箭頭仍是世界足球先生賓施馬(Benzema)；結果艾奧亞戰至94分鐘近門射入，作客攻破艾科魯特，全取3分。白蘭斯賽後指球隊贏波實至名歸，指這支出色的球隊會繼續進步。