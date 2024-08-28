沙特超｜王者主場出擊 希拉爾超班殺「馬」

沙特職業聯賽，趁國際賽期開始前，在本周中加開快車，其中衛冕王者希拉爾，今晚深夜返主場鬥達馬克FC。以主隊粒粒皆星，國內又大超班，今場又有力大炒對手(球賽編號FB9759，8月29日02:00開賽)。

希拉爾上屆無敵姿態封王，天皇巨星尼馬養傷大半年，未完全康復，不在註冊名單；但一眾猛將包括門將邦奴、中堅高列巴尼、中場沙域及魯賓尼維斯，前鋒阿歷山大米祖域等外援，上仗聯賽首輪作客鬥上屆下游分子艾科多時，眾星幾乎全列正選。

戰情結果一面倒，上屆神射手屈居「C朗」列次席的塞爾維亞「坦克車」阿歷山大米祖域，上半場「腳踢頭頂」梅開二度，加上其同胞沙域妙射罰球「埋齋」，就以上半場的比數，3比0輕鬆大炒對手，新季響頭炮。以球隊上季聯賽主場17戰錄得16勝1和入50球失9球的超班戰績，今場遇上新季吃悶棍、0比1負卡赫利的達馬克FC，要大炒對手，似毫無難度。