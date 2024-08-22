沙特超｜閃耀開鑼 C朗單挑希拉爾

近年全球出手最闊綽的沙特超足球聯賽，新一季今夜起開鑼；其中「開荒猛將」基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)，自加盟艾納斯以來已施展渾身解數，但仍未破錦標荒；今夜首輪聯賽領軍主場鬥中下游分子艾拉德，當然勝望甚濃(球賽編號FB9448，8月23日02:00開賽)，但要再次上前挑戰王者希拉爾，難度仍高，更怕被捲土重來的伊蒂哈德及野心勃勃的吉達艾亞里趕過。

希拉爾一向是沙特超最強力量，包括上屆以無敵姿態，34場聯賽贏31場，拋離亞軍艾納斯14分，史上第20度稱霸。球隊剛在季前超級盃先以12碼射贏上屆聯賽季軍吉達艾亞里，再以4比1大炒由C朗領軍的艾納斯封王。陣中擁有摩洛哥鋼門邦奴、塞內加爾中堅古列巴尼、葡萄牙中場魯賓尼維斯及塞爾維亞「坦克車」阿歷山大米祖域等等，三線實力超級，不用長期養傷的巴西球星尼馬出場，仍然是今屆擂台躉。