沙特超｜閃耀開鑼 C朗單挑希拉爾

近年全球出手最闊綽的沙特超足球聯賽，新一季今夜起開鑼；其中「開荒猛將」基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)，自加盟艾納斯以來已施展渾身解數，但仍未破錦標荒；今夜首輪聯賽領軍主場鬥中下游分子艾拉德，當然勝望甚濃(球賽編號FB9448，8月23日02:00開賽)，但要再次上前挑戰王者希拉爾，難度仍高，更怕被捲土重來的伊蒂哈德及野心勃勃的吉達艾亞里趕過。
希拉爾一向是沙特超最強力量，包括上屆以無敵姿態，34場聯賽贏31場，拋離亞軍艾納斯14分，史上第20度稱霸。球隊剛在季前超級盃先以12碼射贏上屆聯賽季軍吉達艾亞里，再以4比1大炒由C朗領軍的艾納斯封王。陣中擁有摩洛哥鋼門邦奴、塞內加爾中堅古列巴尼、葡萄牙中場魯賓尼維斯及塞爾維亞「坦克車」阿歷山大米祖域等等，三線實力超級，不用長期養傷的巴西球星尼馬出場，仍然是今屆擂台躉。
C朗去季入35球
相反自去年初加盟艾納斯，為沙特超省靚招牌的39歲C朗，上屆聯賽已攻入35球榮膺神射手；而且又由塞內加爾的沙迪奧文尼合作攻堅，以及西班牙中堅拿樸迪鎮住後防，但仍然未嘗為艾納斯捧盃滋味。看來隊中「土炮」質素有所不及，只怕今屆其他球隊繼續軍備競賽下，獨力難支的C朗在鏡頭前不斷勞氣隊友不爭氣。
反而失落一屆錦標的伊蒂哈德重新出發，由法國名將白蘭斯任主帥；重金簽下阿士東維拉翼鋒穆沙戴亞比、羅馬中場艾奧亞等，另外中堅雷斯菲臘比、中場法賓奴及射手賓施馬，仍然留效，將是希拉爾最強挑戰者。
伊蒂哈德英超兵名氣不弱
其餘最要留意當然是吉達艾亞里，羅拔圖法明奴及馬列斯兩位英超好手，上屆聯賽合共攻入20球；前車路士門將艾度亞度文迪上屆聯賽保持多達15場保持清白身，攻守都星味十足。
沙特超每場可列8位外援入出場名單，下月7日轉會窗才會關閉，預計仍有不少歐洲聯賽球星排隊加盟，令人目不暇給。