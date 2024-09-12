沙特超｜C朗「大」戰艾雲東尼

國際賽後視線回歸各地聯賽，其中油元充足的沙特職業聯賽，周五香港時間深夜爆發矚目大戰；由基斯坦奴朗拿度領軍的艾納斯，主場迎戰野心勃勃、簽下英超當紮射手艾雲東尼加盟的吉達艾阿里，預計兩隊都擺大頭出擊，有望炮製入球騷(9月14日02:00開賽）。 艾納斯早前仍積極增兵，新簽RB萊比錫當打歐洲中堅施馬簡，以及車路士的年輕南美翼鋒安捷奴；不過球隊焦點始終是C朗，這位葡國球王不但開季聯賽兩戰皆有士哥，並造就艾納斯4比1大勝艾費哈，打開勝門，並在國家隊近兩戰歐國聯全勝2比1，都有入球。

C朗個人職業生涯入球數字增至901球，包括上仗鬥蘇格蘭時只在半場換入，即盡顯在禁區內的強大統治力；努力用不同方式攻門，終在尾段近射絕殺對手。39歲的C朗從不言倦，經過數天休息後；今場仍會跟艾納斯隊友沙迪奧文尼、泰利斯卡及波索域等外援好手，主場招呼野心勃勃的吉達艾阿里。 艾雲東尼法明奴馬列斯齊發 上屆聯賽排第3，僅次兩大班霸希拉爾及艾納斯，但開局平平無奇，上仗聯賽更0比1敗走艾法特；但原有班底已眾星雲集，意想不到是成功用4,000萬英鎊(約4億港元)，簽得28歲的當打英格蘭國腳艾雲東尼加盟，據報此子基本周薪已達40萬英鎊，成為吉達艾阿里歷來最高薪的英格蘭球員。

這位前季英超仍入20球的箭頭，今場如落場作「地標」戰，可跟羅拔圖法明奴及馬列斯，合組「英超三叉戟」，且看匯聚「三星」的鋒力能否勝過C朗一人。兩隊上季在同一場地交手，合共交出7個入球；艾納斯贏4比3，C朗入2球，足證兩隊實力接近，今場又會是一場入球騷。