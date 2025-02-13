沙特阿拉伯大使指要搞「無酒世界盃」

2034年世界盃的主辦權落入沙特阿拉伯手中，英國一個電台就對駐英的沙特大使進行訪問有關於世界盃的計劃。沙特大使表示2034年的世界盃要實現「無酒精」，當中包括在非比賽場地範圍，並指不喝酒都可以享受足球的歡樂。

沙特阿拉伯大使：我們不容許喝酒

英國LBC電台在周三（12日）訪問駐英的沙特阿拉伯大使班達王子（Prince Khalid bin Bandar Al Saud）。他在節目中被問到會否像上屆卡塔爾禁止在場內賣酒，以及限制飲酒區域時表示：「目前為止，我們不容許喝酒。即使沒有酒精都可以享受快樂。這不是100%必須的，如果你想飲，就在離開後，我們歡迎，不過現階段我們不會有酒賣。」百威啤酒是國際足協及世界盃的贊助商之一，在上屆賽事百威已在指定地點才提供啤酒，而該集團在早前與國際足協簽約至2026年，意味他們的合約到2026年的北美世界盃。