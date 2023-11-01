沙特阿拉伯將獲2034年世界盃主辦權　澳洲最後決定退出

沙特阿拉伯有可能成為另一個主辦世界盃的中東國家。隨着澳洲在周二（10月31日）宣布不會遞交意向書後，沙特成為唯一提交申辦意向的國家，國際足協（FIFA）聲明表示，雖然只有沙特一個申辦者，但仍會進行評估的程序。
在日本宣布不會申辦後，澳洲是另一個有意舉辦的國家。不過澳洲足協在周二聲明：「我們探索過申辦世界盃的機會，在考慮過所有的因素後，我們得出的結論是不要在2034年賽事去做。」然而澳洲仍會繼續申辦2026年的女子亞洲盃及2029年的世界冠軍球會盃。
人權組織促保障人權
國際足協在10月4日宣布會接受來自亞洲及大洋洲，就2034年一屆的申辦權作出申請後，沙特是第一個表達申辦意向的國家，而隨着澳洲的退出，沙特成為了唯一的申辦國家。國際足協在周二聲明，表示沙特是唯一的候選者，不過國際足協仍會進行有關的投標及評估程序。
在卡塔爾獲得世界盃主辦權後，中東國家的狀況令人關注，尤其沙特阿拉伯被指以運動洗白。而國際足協聲明表示，申辦的優先領垣，將會考慮有關基礎建設、服務、商貿、持續發現以及人權狀況。而在周二，一個由9個人權組織及反對體壇貪腐的組織組成的聯盟，敦促國際足協在2030年及2034年的世界盃中，確保人權的保障。