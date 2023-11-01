沙特阿拉伯將獲2034年世界盃主辦權　澳洲最後決定退出

沙特阿拉伯有可能成為另一個主辦世界盃的中東國家。隨着澳洲在周二（10月31日）宣布不會遞交意向書後，沙特成為唯一提交申辦意向的國家，國際足協（FIFA）聲明表示，雖然只有沙特一個申辦者，但仍會進行評估的程序。

在日本宣布不會申辦後，澳洲是另一個有意舉辦的國家。不過澳洲足協在周二聲明：「我們探索過申辦世界盃的機會，在考慮過所有的因素後，我們得出的結論是不要在2034年賽事去做。」然而澳洲仍會繼續申辦2026年的女子亞洲盃及2029年的世界冠軍球會盃。