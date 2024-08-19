沙超盃｜C朗拿度決賽飲恨 不滿手勢示意隊友「瞓咗」　賽後拒領獎牌（有片）

Cristiano Ronaldo telling the Al-Nassr players they’re sleeping after Al-Hilal scored 4 goals in 17 minutes... 😴💤pic.twitter.com/XznQ0Ug1UN — CentreGoals. (@centregoals) August 17, 2024

🟡🔵 Ronaldo left the stadium and even not got his model 💔#AlNassr pic.twitter.com/RXUtSXWgKZ — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) August 17, 2024

贏冠軍的希拉爾球迷當然開心到飛起，在比賽期間不斷高呼C朗死敵「美斯！」的名字。沙特其他球隊都知道C朗的「死穴」是美斯，因此每次對戰都大叫「美斯！」，藉此刺激C朗情緒，希望他操之過急而影響發揮。 原文刊登於 Yahoo 體育