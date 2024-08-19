沙超盃｜C朗拿度決賽飲恨 不滿手勢示意隊友「瞓咗」　賽後拒領獎牌（有片）

葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）向來敬業兼肉緊，落到場真係六親不認，一心只想贏波。上周六沙特超級盃決賽，效力艾納斯、39歲的C朗拿度44分鐘射破對手希拉爾大門，滿以為可以捧盃響頭炮，想不到，下半場被對手連追4球，倒輸1：4，沙特無冠魔咒延續。
歐洲國家盃｜女KOL認錯Collar做Color 「世界盃英格蘭對瑞典真係好熱鬧！」
Cristiano Ronaldo telling the Al-Nassr players they’re sleeping after Al-Hilal scored 4 goals in 17 minutes... 😴💤pic.twitter.com/XznQ0Ug1UN— CentreGoals. (@centregoals) August 17, 2024
艾納斯廿分鐘內連失4球
艾納斯在不足20分鐘之間連輸四球，難怪C朗拿度會眼火爆，當場向隊友作出「瞓咗」的手勢，暗示隊友不防守！之後又做出招牌的攤手、搖頭等埋怨動作，非常不滿隊友表現。完場後，C朗面燶燶，口中念念有詞離場，連亞軍獎牌也懶得領取，認真有火兼有性格。
歐洲國家盃｜C朗加時失極刑崩潰淚灑球場 互射十二碼完成自我救贖
🟡🔵 Ronaldo left the stadium and even not got his model 💔#AlNassr pic.twitter.com/RXUtSXWgKZ— All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) August 17, 2024
贏冠軍的希拉爾球迷當然開心到飛起，在比賽期間不斷高呼C朗死敵「美斯！」的名字。沙特其他球隊都知道C朗的「死穴」是美斯，因此每次對戰都大叫「美斯！」，藉此刺激C朗情緒，希望他操之過急而影響發揮。
原文刊登於 Yahoo 體育